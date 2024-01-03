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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Benzin ve motorine ÖTV zammı! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Güncel benzin, akaryakıt, motorin fiyatları - Merak Edilenler Haberleri

        Benzin ve motorine ÖTV zammı yapıldı! İşte benzin zammına dair tüm detaylar

        Akaryakıtta ÖTV zammı... TÜİK, 3 Ocak günü Aralık ayı ve yıllık enflasyon oranlarını açıkladı. Bir açıklama da araç sahipleri için geldi. Buna göre; akaryakıttan alınan ÖTV zammı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne göre açıklanacak. Son 6 ayda yüzde 25,6 oranında yükselen Yİ-ÜFE, tüm akaryakıt fiyatlarını da değiştirecek. Peki, benzin ve motorine gelen ÖTV zammından sonra güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 19:41 Güncelleme: 03.01.2024 - 19:41
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        • 1

          Benzine ÖTV zammı... Benzin fiyatlarına zam yapılacağına dair senaryolar dolaşırken yapılan açıklama ile beraber benzin zammı kesinleşti. Yeni bir gelişme olarak; akaryakıtta alınan ÖTV miktarının TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacağı duyuruldu. TÜİK, son 6 ayda Yİ-ÜFE oranlarını da açıkladı. Peki, gelen ÖTV zammından sonra güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin fiyatları...

        • 2

          AKARYAKITA ÖTV ZAMMI YAPILDI!

          Akaryakıtta alınan ÖTV tutarı otomatik olarak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacak.

          Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre Yİ-ÜFE 2023'ün son 6 ayında yüzde 25.6 yükseldi.

        • 3

          BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

          Buna göre 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7,53 liradan 9,45 kuruşa çıkarılacak. Yüzde 20'lik KDV oranı da hesaba katıldığında benzinin litre fiyatına 2,31 lira zam gelecek.

          Motorinin 7,05 lira olan ÖTV’si ise 1,80 liralık artış yaşayacak. KDV hesaba dahil edildiğinde motorinin litre fiyatına 2,17 lira zam gelecek.

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Avrupa Yakası benzin litre fiyatı: 36,84

          İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 39,34

          İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı: 19,71

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Anadolu Yakası benzin litre fiyatı: 36,79

          İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı: 39,28

          İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı: 19,26

        • 6

          ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          Ankara benzin litre fiyatı: 37,52

          Ankara motorin litre fiyatı: 39,95

          Ankara LPG litre fiyatı: 19,68

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir benzin litre fiyatı: 37,66

          İzmir motorin litre fiyatı: 40,21

          İzmir LPG litre fiyatı: 19,33

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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