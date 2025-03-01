Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bensu Soral ve Hakan Baş’tan romantik kar tatili

        Bensu Soral ve Hakan Baş’tan romantik kar tatili

        Bensu Soral ile Hakan Baş'tan romantik kar tatili paylaşımı. Ünlü çift, Erciyes'te geçirdikleri keyifli anları sosyal medyada paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 21:46 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Romantik kar tatili
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bensu Soral ile Hakan Baş kar tatiline çıktı.

        Kış aylarının keyfini çıkarmak isteyen Bensu Sora ile Hakan Baş, tatil rotası olarak Kayseri'deki Erciyes Dağı'nı tercih etti.

        Bansu Soral, beyaz örtüyle kaplı alanda eşiyle birlikte pozlar verdi.

        REKLAM

        Tatilinin keyifli anlarını ölümsüzleştiren Bensu Soral, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bensu Soral
        #Hakan Baş

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Horoz keserken canından oldu
        Horoz keserken canından oldu
        Starmer-Zelenskiy görüşmesi
        Starmer-Zelenskiy görüşmesi
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular
        Habertürk Anasayfa