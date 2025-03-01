Bensu Soral ve Hakan Baş’tan romantik kar tatili
Bensu Soral ile Hakan Baş'tan romantik kar tatili paylaşımı. Ünlü çift, Erciyes'te geçirdikleri keyifli anları sosyal medyada paylaştı
Giriş: 01.03.2025 - 21:46 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:46
Bensu Soral ile Hakan Baş kar tatiline çıktı.
Kış aylarının keyfini çıkarmak isteyen Bensu Sora ile Hakan Baş, tatil rotası olarak Kayseri'deki Erciyes Dağı'nı tercih etti.
Bansu Soral, beyaz örtüyle kaplı alanda eşiyle birlikte pozlar verdi.
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Tatilinin keyifli anlarını ölümsüzleştiren Bensu Soral, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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