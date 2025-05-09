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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bellona ihalesinde 570 kez fiyat artırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Bellona ihalesinde 570 kez fiyat artırıldı

        Bellona Mobilya'nın dün gerçekleştirilen satış ihalesinde toplam 570 kez fiyat artırımı yapıldı. 7 milyar TL muhammen bedelle başlayan ihale sonunda, en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon TL oldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.05.2025 - 12:11 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:11
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        Bellona ihalesinde 570 kez fiyat artırıldı
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        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, Bellona Mobilya'nın satış ihalesi gerçekleştirildi.

        TMSF'nin dün düzenlediği ihalede iki yatırımcının rekabetinde en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon liraya ulaşırken, süreç bir saati aşkın sürede tamamlandı. Çekişmeli geçen ihalede toplam 570 kez fiyat artırımı yapıldı.

        Bağımsız değerleme şirketinin hazırladığı rapora göre belirlenen 7 milyar TL muhammen bedelle başlayan ihale sonunda, en yüksek teklif 8 milyar 1 milyon TL oldu.

        Böylece satış ihalesinin ilk adımı tamamlanarak sonuç Rekabet Kurumuna bildirildi.

        Satış süreci resmi onayların ardından tamamlanacak.

        Onayın ardından 2016 yılında TMSF yönetimine geçen Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bellona bayilerinin ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından alınmış olacak.

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