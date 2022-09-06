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Bekçi adaylarını sevindiren haber: 18 - 55 yaş arası herkes başvurabiliyor! Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? 2022 İŞKUR bekçilik başvuru şartları neler ve hangi illere alınacak?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak! 18 - 55 yaş arası herkes başvurabiliyor! İşte, bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları

Bekçi alımı son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 3 bin 250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı sınav sonuçları 5 Ağustos günü açıklanmıştı. Bekçi adaylarını sevindiren haber geldi. İŞKUR işyeri ve inşaatlara bekçi alımı yapılacağını duyurdu. İşte, bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler...

06.09.2022 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanın ardından gündeme geldi. 3250 bekçi alımı sınav sonuçları 5 Ağustos günü duyurulmuştu. İŞKUR tarafından yayınlanan ilan ile bekçi alımı tarihi ve şartları açıklandı. Bazı şehirlerde gerçekleştirilecek alıma 18-55 yaş arası herkes başvuru yapabilecek. İşte, 2022 bekçi alımı başvuru detayları...

  • ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI YAPILACAK!

    3 bin 2520 bekçi alımı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sevindiren haber İŞKUR'dan geldi. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, inşaat ve işyerleirnde görevlendirilmek üzere bekçi alımı yapılacağını duyurduç

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre; bekçi alımı başvuruları 5 - 12 Eylül günleri arasında alınacak.

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İlana ilişkin genel ve özel şartlara haiz olan adaylar başvuru işlemlerini İŞKUR üzerinden gerçekleştirecekler. Adaylar ayrıcıa e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak da başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

    2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Genel ve özel şartlara haiz olmayanların başvurusunun kabul edilmeyeceği açıklandı. Bekçi alımı başvuru şartları yayımlanan ilan ile duyuruldu. Genel şartlar şu şekilde;

    GENEL ŞARTLAR

    T.C. Vatandaşı olmak,

    İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

    18 yaşını tamamlamış olmak,

    Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

    Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

    Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.

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