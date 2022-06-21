Behzat Ç ne zaman başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak? sorusu gündeme geldi. Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, bir dönemin sevilen dizisi Behzat Ç'nin yeniden başlayacağının müjdesini vermişti. Dizinin yeni sezonunun ilk fragmanı yayınlandı. Bu sezon Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi adıyla yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi merak ediliyor.