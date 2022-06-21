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Behzat Ç yeni sezon fragmanı yayınlandı! Behzat Ç ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Behzat Ç yeni sezon hangi kanalda yayınlanacak ve oyuncu kadrosunda kimler var?

Behzat Ç yeni sezon fragmanı yayınlandı! Behzat Ç ne zaman başlıyor ve nerede yayınlanacak?

Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri olan Behzat Ç yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Erdal Kaşıkçıoğlu'nun verdiği müjdenin ardından Behzat Ç yeni sezon fragmanı yayınlandı. İşte, Behzat Ç yeni sezon tarihi ve oyuncuları hakkında merak edilenler...

21.06.2022 - 20:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • Behzat Ç ne zaman başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak? sorusu gündeme geldi. Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu, bir dönemin sevilen dizisi Behzat Ç'nin yeniden başlayacağının müjdesini vermişti. Dizinin yeni sezonunun ilk fragmanı yayınlandı. Bu sezon Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç Hikayesi adıyla yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi merak ediliyor.

  • BEHZAT Ç YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Bir döneme damga vuran Behzat Ç yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni sezon fragmanında yayın tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. 

  • BEHZAT Ç YENİ SEZON HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Behzat Ç dizisi yeni sezonu Blu TV ekranlarında yayınlanacak. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, çok yakında yayın hayatına başlayacak. Dizinin çekimlerinin ise önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

  • BEHZAT Ç YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

    Erdal Beşikçioğlu, magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada Behzat Ç.'nin aynı kadroyla devam edeceğini belirtti. Ünlü oyuncu, "Ufak tefek yeni kadromuz da olacak. Bizi ikna etmek hiç zor değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz zaman hikayeyi, o sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için yeterlidir" dedi.

    Dizide 'Ercüment Çözer' karakterine hayat veren Nejat İşler'e çevrildi. İşler, konuya ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaştı ve yeni sezonda yer almayacağını duyurdu.

  • BEHZAT Ç.'NİN KONUSU

    Behzat Ç, 1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, cinayet bürosunda görev yapmakta olan bir polistir. Hizmet verdiği süre içerisinde almış olduğu cezalar nedeniyle hep başkomiser olarak kalmıştır. Ekibinde yer alan diğer polisler Harun, Hayalet, Akbaba, Eda, Emre Selim ve Cevdet ile beraber Ankara'da yaşanan cinayet olaylarını çözmeye çalışmaktadır.

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