Bedelli askerlik ücreti duyuruldu

REKLAM advertisement1

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücreti ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Mali ve Sosyal Haklar genelgesi yayımlandığını belirterek, "Buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere 'Bedelli Askerlik' tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL (yüz seksen iki bin altı yüz dokuz lira dört kuruş) olmuştur. 08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır."