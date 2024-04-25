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        Haberler Gündem BEDAŞ ve AYEDAŞ 25 Nisan İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: Elektrikler ne zaman gelecek?

        25 Nisan İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: Elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul genelinde yaşanacak bakım - onarım çalışmaları ve planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi her gün AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyurulmaya devam ediyor. Elektrik kesintisi yaşananlar, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) sitesi üzerinden elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtını alabiliyor. İşte 25 Nisan 2024 Perşembe İstanbul planlı elektrik kesinti programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 00:52 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:52
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          AYEDAŞ ve BEDAŞ 25 Nisan Perşembe günü elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeleri duyurdu. AYEDAŞ Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle ilgilenirken, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilenmektedir. Elektrik kesintisi yaşananlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 25 Nisan BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler...

        • 2

          ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

          Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 25 Nisan Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        • 3

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

          İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

          AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

          İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

          BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          BEDAŞ'ın 25.04.2024 tarihli duyuruları şu şekilde:

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