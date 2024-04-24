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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 24 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Tokat ve Kahramanmaraş'ta deprem! 24 Nisan 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Bulunduğu bölgede şiddetli veya hafif bir sarsıntı hissedenler "Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem bilgileri Türkiye'de meydana gelen son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü belli oluyor. İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba tarihli bugünkü depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 07:44 Güncelleme: 24.04.2024 - 07:44
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        • 1

          Coğrafi konumu sebebiyle gün içinde pek çok deprem meydana gelen ülkemizde son depremlere yenileri ekleniyor. Türkiye ve yakın çevresinde gün boyunca yaşanan son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmaları sayesinde anında kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba son dakika depremler listesi...

        • 2

          KAHRAMANMRARAŞ'TA DEPREM!

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 05:28'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.01 km olarak kaydedildi.

        • 3

          TOKAT 2.7 İLE SALLANDI!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre; bugün saat 05:41'de Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.

        • 4

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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