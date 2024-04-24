Altın fiyatları yeniden yükseliyor! 24 Nisan 2024 canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası haftanın üçüncü işlem gününde güvenli liman varlıklardan altının ons fiyatı 2 bin 321 dolara yükseldi. Orta Doğu'daki gerilim ve Fed'in faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken gram altın fiyatı bugün 2 bin 436 liradan alıcı buluyor. İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Analistler, İsrail'in geçen hafta İran'a misilleme amaçlı saldırısının ardından Tahran'ın buna henüz cevap vermediğine işaret etti, inatçı enflasyon nedeniyle Fed'in şimdilik yüksek politika faiz oranlarıyla sıkı para politikasına bağlı kalmasının da muhtemel olduğunu belirtti.
Yüksek faiz oranlarının altın fiyatı üzerinde baskı oluşturduğunu ve değerli metalin sürekli bir gelir getirmediğini ifade eden analistler, ABD tahvilleri gibi güvenli kabul edilen diğer varlıklarla karşılaştırıldığında, böyle bir ortamda daha az cazip hale geldiğini söyledi. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 499 liradan yaparken; 23 Nisan Pazartesi günü 2 bin 485 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 973 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 981 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.434,89
Satış: 2.435,32
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.321,33
Satış: 2.321,68
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ÇEYREK ALTIN
Alış: 3.895,82
Satış: 3.981,74
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.583,28
Satış: 15.878,27
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.767,29
Satış: 7.963,49
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.583,28
Satış: 15.878,27
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.573,96
Satış: 16.997,24
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.345,40
Satış: 1.777,37
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.281,77
Satış: 2.422,70