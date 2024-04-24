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        Haberler Ekonomi Altın CANLI | Altın fiyatları son dakika: Yeniden yükseliyor! 24 Nisan 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yeniden yükseliyor! 24 Nisan 2024 canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası haftanın üçüncü işlem gününde güvenli liman varlıklardan altının ons fiyatı 2 bin 321 dolara yükseldi. Orta Doğu'daki gerilim ve Fed'in faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken gram altın fiyatı bugün 2 bin 436 liradan alıcı buluyor. İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 07:20 Güncelleme: 24.04.2024 - 07:20
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