Memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 30’a çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda salı günü görüşülemedi. Yasanın yetişmemesi nedeniyle memurlara 15 Ocak’ta maaşlarının yüzde 14.68 oranındaki normal zam üzerinden ödenmesi bekleniyor. Bu durumda yüzde 15.32’lik ilave zamma ilişkin kısım ise 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere daha sonra ödenecek.

Asgari ücrete yüzde 55 oranında zam yapıldığı için bu yıl memur maaşları ve emekli aylıklarına da benzer oranda artış yapılması konusunda memur sendikalarından talepler geldi. Kamuoyunda hiç konuşulmadı ama aslında bazı kamu görevlilerinin maaşlarına yapılan artış asgari ücrete yapılan artış oranını aşacak.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerini 3600’e çıkartan, diğer kamu görevlilerinin ek göstergesini de 600 puan artıran 7417 Sayılı Kanun’un 60. maddesinde yönetici pozisyonundaki memurlar için ilave maaş artışı yapıldı. Söz konusu ilave maaş zammı 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren ödenecek.

İlave zamdan, il müdürü ve üzerindeki pozisyonlarda görev yapan memurlar yararlanacak. 60. madde kapsamında yapılacak ilave zam tutarı BİN 730 lira ile 6 bin 800 lira arasında değişecek. Unvanlarına göre ilave zam tutarı şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreteri: 5.850 TL

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, İl Valisi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Özelleştirme İdaresi Başkanı: 5.330 TL

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı, Gelir İdaresi Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Başbakanlık merkez müşaviri: 6.500 TL

Genel müdür, bakanlık merkez teşkilatına dahil kurul başkanları; denetim, rehberlik ve teftiş kurulu başkanları; müsteşar yardımcısı, kurumların başkan yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşaviri, ek göstergeleri 6.400 veya daha yüksek tespit edilen kurum başkanı ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar: 6.800 TL

Başbakan Müşaviri, Cumhurbaşkanı Danışmanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Müşaviri, Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri: 5.200 TL

Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, Başbakanlık Basın Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri, Cumhurbaşkanlığında birim yöneticisi konumundaki Müdürler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatındaki Müşavirler, Devlet Denetleme Kurulu Sekreteri, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, ek göstergesi Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kurum ve kurul başkanı, kurum ve kurul başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar: 4.770 TL

Daire Başkanı, Grup Başkanları, bakanlıkların Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan il müdürü, bölge müdürü, il emniyet müdürü, il müftüsü, vergi dairesi başkanları: 2.600 TL

Bakanlıkların büyükşehir belediyesi bulunan illerde görev yapan il müdürü, bölge müdürü, il emniyet müdürü, il müftüsü, vergi dairesi başkanları: 2.160 TL

Bakanlıkların diğer illerde görev yapan il müdürü, bölge müdürü, il emniyet müdürü, il müftüsü, vergi dairesi başkanları: 1.730 TL

MÜLKİ İDARE AMİRLERİNE 10.700 TL’YE KADAR İLAVE ZAM

7417 Sayılı Kanun ile ayrıca mülki idare amirliği görevinde bulunanların maaşlarına da ilave zam yapıldı. Buna göre, merkezde görevli valiler 6.920 TL;

kurul başkanı, genel müdür, strateji geliştirme başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli valiler 8.980 TL;

birinci sınıf olup 1’inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar 10.700 TL

1’inci dereceden aylık alan mülki idare amirleri 6.180 TL,

Kaymakam adayları hariç diğerleri ise 8.940 TL ilave zam alacaklar.

EMEKLİ MİT, TSK VE EMNİYET MENSUPLARINA SEYYANEN ZAM

Ek göstergesi 3600’ün altında kalan milli istihbarat hizmetleri, emniyet hizmetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçileri 1.200 lira seyyanen zamdan yararlanacaklar. Bu ödeme, emekli aylığı almaya devam ederken sigortalı bir işte çalışmaya başlayanlardan kesilecek. Çalışmayı bıraktıklarında tekrar bağlanacak. Seyyanen zamdan, hayatını kaybetmiş olanların hak sahipleri de hisseleri oranında yararlanacaklar.