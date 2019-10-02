Bazı alanlardaki avukatlık hizmetlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranının tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

Buna göre, aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.

"YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ'NDEKİ BİR HEDEF DAHA HAYATA GEÇTİ"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, söz konusu karara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yargı Reformu Strateji Belgesi"ndeki bir hedefin daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Gül, "Bazı alanlardaki avukatlık hizmetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indi. Böylece vatandaşlarımızın hukuki yardıma erişim maliyeti azalacak, adalete erişimi kolaylaşacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.