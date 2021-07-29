Bireysel ve kurumsal elektronik para hesabı, dünya genelinde geçerli ön ödemeli kart, yurt içi ve yurt dışı para transferi, sanal POS ile mikro kredi alanlarında faaliyet gösteren Param, Kurban Bayramı'na ait alışveriş verilerini açıkladı. Param'ın verilerine göre hem ParamKart hem de ParamPOS ile en çok alışveriş, bayramın ikinci gününe denk gelen 21 Temmuz'da yaşandı. Bu yıl 19-24 Temmuz tarihleri arasında yaşanan Kurban Bayramı tatilinde, en çok alışveriş yapılan yerler ise bakkal, süpermarket ile çeşitli perakende satış dükkanları oldu.
SEPET ORTALAMASI DÜŞTÜ
Param'ın bayram süresince yapılan alışverişlere yönelik yaptığı araştırmaya göre; ParamPOS'un işlem adedi, geçen yılki Kurban Bayramı'na göre yüzde 1021 oranında artış gösterdi. İşlem hacmindeki artış ise yüzde 173 oldu. İşlem adedi ve hacmi artmasına karşın geçen yıl 542 lira olan ortalama sepet harcaması, bu bayramda yüzde 76 oranında düşerek 132 TL'ye indi.
ParamKart'ta da hem işlem adedi hem de işlem hacminde artış yaşandı. İşlem hacmi bir önceki Kurban Bayramı'na göre yüzde 96 artarken, işlem adedinde ise yüzde 203'lük bir yükseliş görüldü. ParamKart ile alışveriş yapanların bu yıl ortalama sepet harcaması ise 112 TL oldu. Bir önceki yıl bu rakam, 173 TL'ydi. Param'ın her iki ürününde de en çok işlem, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul'da yapıldı.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, "Koronavirüs salgını dünya genelinde online alışverişe yönelimi ciddi ölçüde artırdı. 2020 yılında küresel e-ticaret 4,3 trilyon dolara ulaşırken, Türkiye'de ise e-ticaret hacmi 200 milyar lirayı aştı. ParamPOS ve ParamKart tarafında hem işlem hacmi hem de işlem adetlerini geçen yılla kıyasladığımızda hızlı artış trendinin sürdüğünü görüyoruz. Yılın ilk yarısında POS hacminde yaklaşık 8 kat büyümeyle sektörde liderliğimizi pekiştirdik. Yılın ikinci yarısında da sürdürülebilir büyüme grafiğimiz doğrultusunda sektörde ilk sırada yer almaya devam edeceğiz" dedi.
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