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Türkiye’de Ramazan Bayramı’nın ilk günü mobil iletişimde yaşanan sorun ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ilk açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan iletişim sorununun tekrar etmemesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerekli adımların atılacağını duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, “Kesintisiz iletişim için kurumlarımız sürekli teyakkuz halinde. Dünyada bu alanda lider ülkeler arasındayız. Bayramın ilk günü yaşanan kısmi iletişim problemlerinin tekrar etmemesi için, atılması gereken tüm adımlar @BTKKurumsal tarafından atılmaktadır” dedi.

24 Mayıs Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nın ilk gününde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan vatandaşlar, bayramlaşmak için cep telefonlarına sarılmıştı.

Ancak yakınları ve sevdikleri ile konuşmak isteyen milyonlarca abone, karşılaştıkları şebeke sorunu nedeniyle cep telefonlarıyla görüşme yapamamaktan şikayet etmişti.

3 OPERATÖRDEN 3 AYNI AÇIKLAMA!

Saatlerce süren sorun ile ilgili olarak üç operatör Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone da ilk açıklamalarını sosyal medya hesapları üzerinden yapmıştı. Ancak 3 operatör de “Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda bizden kaynaklı olmayan kesintiler meydana gelmektedir" diyerek, yaşanan sorunun kendilerinden değil, diğer operatörlerden kaynaklandığı belirtmişti.

Üç operatör de sorumluluğu üstlenmezken, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bayramlaşmak için telefonları dışında seçeneği kalmayan milyonlarca abone, yaşanan şebeke sorunları nedeniyle mağdur olmuştu.