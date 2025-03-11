Bayram tatili ne zaman? Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek?
Ramazan ayı bu sene 1 Mart Cumartesi günü başladı. Ramazan ayının bitmesiyle bayram tatili başlamış olacak. 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihi şimdiden tatil planı yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki Bayram tatili ne zaman? Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek?
- 1
Bayram tatili için geri sayım başladı. Bu sene Ramazan ayı 29 gün sürecek olup ardından bayram tatili başlamış olacak. Bayramlar, ailelerin bir araya geldiği, büyüklerin ziyaret edildiği ve küçüklerin sevindirildiği zamanlardır. Peki Bayram tatili ne zaman ve kaç gün sürecek?
- 2
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2025 Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı son günü 1 Nisan 2025 Salı son bulacak.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak. Pazar günü hafta sonu tatili olduğu için 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı Ramazan Bayramı tatili olacak. Hafta sonuyla birlikte tatil bu yıl 4 gün olmuş olacak.
- 3
2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle;
- Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
- Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar
- Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
- Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı
-