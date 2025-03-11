Bayram tatili ne zaman? Diyanet ile 2025 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek?

Bayram tatili için geri sayım başladı. Bu sene Ramazan ayı 29 gün sürecek olup ardından bayram tatili başlamış olacak. Bayramlar, ailelerin bir araya geldiği, büyüklerin ziyaret edildiği ve küçüklerin sevindirildiği zamanlardır. Peki Bayram tatili ne zaman ve kaç gün sürecek?