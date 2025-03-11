İzmir'in ardından iki ilde daha saldırı: Yaralılardan çocuğun durumu ağır

İzmir'de sokakta yürürken bacağından ısırılan çocuğun ardından Bursa ve Erzurum'da da yaşlı kadın ve çocuğa köpek saldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi. İstanbul'da bulunan Florya Atatürk Ormanı'nda da başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor. Hakkari'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 12 yaşındaki kız çocuğunun babası da Konya'da köpek saldırısında hayatını kaybeden Rana'nın ailesinin acısını paylaştıklarını belirterek, sahipsiz hayvanların toplatılmasını istedi.

BAKAN TUNÇ: ERTELENEMEZ BİR MESELE

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay'daki ölümlerin ardından Erzurum'da bir çocuğun ağır yaralanması sonrası sosyal meyda hesabından açıklama yaptı.

Bakan Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman'da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir.

Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur.

Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir.

Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.

Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır.

Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır."

BURSA'DA YAŞLI KADINI KOMŞUSU KURTARDI

Bursa'nın İznik ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı Ömriye Erdoğan'ı (66) komşusu kurtardı.

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İHA'nın haberine göre olay, 8 Mart'ta İznik ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi.Kardeşine gitmek üzere evinden çıkan Ömriye Erdoğan'ın çevresini bir anda 7 sahipsiz köpek sardı. Elindeki bastonuyla köpekleri kovmaya çalışsa da başarılı olamadı. Köpekler, Ömriye Erdoğan'ı çeşitli yerlerinden ısırdı.

Köpeğin çocuğu ısırdığı anlar kamerada Yaşlı kadının çığlıklarını duyan bir komşusu hemen müdahale ederek kadını köpeklerin elinden kurtardı. Kanlar içerisinde kalan kadın, özel araçla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, konuya ilişkin inceleme başlattı. "BARINAĞA GÖNDERİLMESİNİ İSTİYORUZ" Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının oğlu Mehmet Erdoğan, "Geçen cumartesi günü saat 10.00 civarında, annem başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Altı veya yedi köpekten bahsediyoruz. Olayı gören bir komşumuz hemen müdahale etti. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyoruz. Başıboş köpeklerin toplanıp barınağa gönderilmesini istiyoruz. Mahallemizde yaşlı kadınlar ve çocuklar tek başlarına dışarıda gezemez oldu. Kimsenin başına büyük bir hadise gelmeden, yetkililerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Üç gündür hastanede tedavisi süren ve sağlık durumu iyiye giden Ömriye Erdoğan da yaşadığı anlarını anlattı. Erdoğan, "Evden çıkıp kardeşime gitmek üzereyken yedi tane köpek etrafımı sardı. Elimdeki baston bir işe yaramadı, kırıldı ve kendimi savunamadım. Neyse ki komşum çığlıklarımı duyup gelip beni kurtardı. Komşularım olmasaydı, belki de kurtulamazdım" dedi. REKLAM Mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin mahalledeki güvenliği tehdit ettiğini, toplanarak barınağa gönderilmesi ve bölgedeki güvenliğin artırılması talebini dile getirdi. ERZURUM'DA 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR Erzurum'un Narman Belediyesi sınırlarında ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. AA'nın haberine göre, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Sütpınar Mahallesi'nde ekmek almaya giden Murat Tutar'a sahipsiz köpekler saldırdı. Ağır yaralı olarak ilçe merkezindeki hastaneye kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesinde acil yoğun bakımda tedaviye alındı. Baba Yakup Tutar, oğlunu kanlar içinde görünce korktuğunu söyledi. Oğlunun kıyafetlerinin paramparça olduğunu ifade eden Tutar, "Murat bakkala ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğramış. Köpeklerin elinden kendisi kurtulmuş. Murat, bir komşumuzu karşıdan görünce ondan yardım istemiş, 'Köpekler beni ısırdı.' diye bağırmış" dedi.

REKLAM "HER YERİ PARAMPARÇA OLMUŞTU" Tutar, şöyle konuştu: "Komşumuz da gelip haber vermiş, kardeşim gidip getirdi, evin önünde gördüğümüzde yüzü, gözü ve her yeri paramparça olmuştu. İlçeye sağlık ocağına götürdük. Oradaki müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine getirdik. Kafasında 5-6 santim genişliğinde 5 yara var. Kulak memesi parçalanmış, kopmuş. Gözünün altında diş izi var. Boğazında nefes borusunda 2 delik var. Durumu şu anda kritik, yoğun bakımda. Çocuğum oruç tutuyordu, akşam 9-10'a kadar çikolata getirmemi bekliyordu ama şimdi ben onu hastanede 'Kalkacak mı?' diye bekliyorum. Doktorlar, kafasındaki yaralarında sıkıntı olmadığını ama nefes borusunda sorun olduğunu söyledi. Aşırı derece kan kaybetmiş, damar yolu açtıklarında kan gelmiyordu. Allah göstermesin kan kaybından ölebilirdi." Belediye ekiplerinin sahipsiz köpekleri toplamaya başladığı haberini aldığını anlatan Tutar, "Birinin çocuğu ölünce mi illa olması gerekiyor? Niye şimdi toplamaya başladılar, dün toplasaydılar. Çocuğuma ben şimdi çikolata götürürdüm ama bugün hastanede bekliyorum. Kim sorumluysa hepsinden şikayetçi olacağım." ifadelerini kullandı. REKLAM "BAŞKA CANLAR GİTMESİN, KÖPEKLER TOPLATILSIN" AA'nın haberine göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren 12 yaşındaki kız çocuğunun babası, sahipsiz hayvanların toplatılmasını istedi. Yeni Mahalle'de 18 Ocak'ta İpek Yolu üzerindeki alanda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eslem Teker'in acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, bir üzücü haber de Konya'dan geldi. Konya'nın Karatay ilçesinde 7 Mart'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki Rana El Selci hayatını kaybetti. Yüksekova'da kızı Eslem'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ersin Teker, Rana'nın ailesinin acısını paylaştıklarını söyledi. "BAKAN YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMALARINI DESTEKLİYORUZ" Sahipsiz köpeklerin başka acılara yol açmaması için önlemlerin alınmasını istediklerini belirten Teker, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sahipsiz hayvanların toplatılmasına ilişkin açıklamalarını desteklediklerini ifade etti. Teker, belediyelerin bu konuda sorumluluğunu yerine getirerek sokaklardaki köpekleri toplaması gerektiğini vurguladı.

REKLAM Bu konuda alınacak tüm kararları desteklediklerini anlatan Teker, "Maalesef Konya'da yine sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Rana'nın hayatını kaybetmesi bizi derinden üzdü. Bu tip olayların yaşanmasını artık istemiyoruz. Bizden can gitti başka canların gitmesini istemiyoruz. Kızımın ölümünün üzerinden iki ay geçti. Acımız hala taze." dedi. "KİMSENİN CANI YANMASIN ARTIK" Teker, toplanmayan köpeklerin tehlike oluşturmaya devam ettiğini, ilçede dün sabah bir öğrencinin okula giderken köpek saldırısına uğradığını belirterek, "Biz yetiştik çocuğu kurtardık. Bir an önce bu köpeklerin toplatılması lazım. Kimsenin canı yanmasın artık." diye konuştu. Yüksekova Belediyesi ekipleri de üzücü olayın ardından köpeklerin toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. FLORYA ATATÜRK ORMANI'NDA VATANDAŞLAR TEDİRGİN İHA'nın haberine göre, İstanbul'da bulunan Florya Atatürk Ormanı'nda başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor. Temiz havayı fırsat bilip çocuklarını ormana getiren bir aile köpeklerin saldırgan tavırları ile korku dolu anlar yaşadı. Olay, geçen pazar günü Bakırköy ilçesindeki Florya Atatürk Ormanı'nda yaşandı. İddia göre, Esnaf Mahmur Çınar ailesiyle Florya Atatürk Ormanı'na gitti. Çocukları ile oyun alanında vakit geçirirken parkta bulunan başıboş köpekler, oyun alanında oynayan vatandaşlara havlayıp saldırmaya çalıştı. REKLAM Vatandaşlar büyük panik yaşadı. Köpekler hırçınlaşıp saldırmaya çalışınca Mahmur Çınar müdahale etmeye çalıştı. Köpeklerin havlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Hafta sonu vakit geçirmek için ormana gelen vatandaşlar başı boş köpeklerden dolayı şikâyetçi. Esnaf olan Mahmut Çınar, yaşananları şöyle anlattı: "Hafta sonu çocuklar Florya Atatürk Ormanına gittik. Daha sonra oyun salonunda çocukları mı götürdüm. 10'a yakın iri kangal dediğimiz köpekler var. Biz ailecek köpek besliyoruz. Hayvanlarla diyalogumuz çok iyidir. Hayvanlarımızı severiz. Hayvanları seven bir aileyiz. Orada köpekleri görünce çocuklarda tedirgin oldu. Biz oradan geçerken köpekler havlamaya başladı. İnsanlar panikledi tedirgin oldu. O sırada bazı görüntüler almaya çalıştık. Köpekler biraz daha hırçınlaşınca telefonu kapatıp müdahale etmeye çalıştım. Orada o köpeklerin havlaması bile çocuklarda büyük bir travma oluşturuyor. İleride ki yaşlar bu çocukların hayvan sevmesi mümkün değil. Sokakta başıboş köpek görmek istemeyen hayvan sevmiyor anlamına gelmiyor. Bunun kontrollü olması gerekiyor. Parka yakın bir yerde okul var. Okul müdürü sabah sporu yaparken arkadan gelip dizin arka hizasında ısırdı. Florya Pakın içinde yürüyüş parkuru var orada oldu."

Ormana gelen Ozan Şahin ise "Parkında içinde tuvaletin orada birkaç köpek var korkutucu gözüküyor. Saldıracak gibi gözüküyor. Buraya geldiğimde oraya gidesim gelmiyor. Biraz korku var. Köpekler toplatılabilir. Ormana gelen için daha iyi olur. Buraya gelenler rahatsız olmaz" şeklinde konuştu.