Sahipsiz köpeğin çocuğu ısırdığı anlar kamerada
İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta yürüyen bir çocuğa sahipsiz köpekler saldırdı. Kaçarken yere düşen çocuğun bacağından ısırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
İzmir'de sokakta yürüyen bir çocuğa sahipsiz köpekler saldırdı. Bacağından ısırıldığı öğrenilen çocuğun köpek tarafından düşürülmesi anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen günlerde Bayraklı ilçesi Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7165 sokakta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sokakta yürüyen 8 yaşındaki S.Ç., bir anda karşısına çıkan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Köpeklerden kaçmaya çalışırken yere düşen çocuk, bacağından ısırıldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpeklerden kurtulan çocuk, daha sonra hastaneye kaldırıldı.