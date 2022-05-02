Bayram programları başladı

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Pandemi kısıtlamalarının kalkması ile 2 yıldır aradan sonra bayram namazı camilerde kılındı. Siyasilerin de bayram programı namazla başladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını tarihi Eski Cami'de kıldı. Bayramı memleketi Tekirdağ'da geçirecek Şentop, namazdan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Cami çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan, Şentop, İslam aleminin bayramını kutladı.

Nice bayramlara sağlık ve huzurla erişmeyi dileyen Şentop "Allah sağlıkla, afiyetle nice ramazanlara, nice güzel gün ve gecelere eriştirsin inşallah. Ramazan ayında ve bayramlarda bütün dünyada özellikle İslam aleminde barış, huzur ve sevinç günlerinin bütün insanlık için barışa huzura vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Bayram programı kapsamında Şentop bugün vatandaşlar, emniyet mensupları ve jandarma personeliyle bayramlaşıp, huzurevi sakinlerini ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı. Bayram namazının ardından açıklama yapan Oktay, vatandaşların bayramını kutladı.

Ramazanı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Oktay, "2019'dan sonra Kovid salgınıyla neredeyse 2 yıl tüm ülke olarak tüm dünya olarak kapanmıştık ama şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir ramazan geçirdik. Hemen hemen her akşam sevdiklerimizle iftarlarımızı beraber yaparak, ramazanda birliktelikler yaşayarak ve şimdi de hamdolsun hep birlikte cemaatle bayram namazımızı kıldık" ifadelerini kullandı.

Ramazanını bölgedeki tüm sıkıntıların giderilmesi ve barışla sonlanmasına vesile olmasını temenni eden Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"2-3 yıl sonra yaşadığımız güzellikler, inşallah bu yıl da tüm yaşanan sıkıntıların giderilmesi anlamında, Müslümanların daha güzel bir coğrafyada barış, birlik ve beraberlik içinde yaşamasına vesile olur. Yine kuzeyimizle devam eden savaşın sonlanması, güneyimizde, çevremizde devam eden tüm sıkıntıların sonlanmasına vesile olur. Bu vesileyle milletimizin, İslam coğrafyasında yaşayan tüm insanların bayramını tebrik ediyorum.

Görevleri başında olan, sınırlarımızda nöbet tutan, içeride ve dışarıda güvenliğimiz için canını feda eden tüm güvenlik güçlerimizin, Silahlı Kuvvetler mensuplarımızın, güvenlik güçlerimizin, polisimizin, sahil güvenliğimizin ve jandarmamızın buradan bayramlarını tebrik ediyorum. Görevleri başında bulunan tüm sağlıkçılarımızı, itfaiyecilerimize, tüm kamu ve özel sektör çalışanlarımızın da bayramını tekrar bu vesileyle tebrik ediyorum. İnşallah daha nice güzel bayramlarda buluşmak üzere diyorum. Bayramınızı bir kez daha kutluyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle kıldı.

Bakan Soylu, dün akşam saatlerinde geldiği Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde geceyi geçirdi. Ramazan Bayramı namazını İran sınırındaki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerle kılan Bakan Soylu, namaz sonrasında İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık'la birlikte jandarmalarla bayramlaştı.

Askerlerin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Bakan Soylu, bir süre üs bölgesi çevresinde incelemelerde bulundu, nöbet tutan askerlerle sohbet etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Dergah Camisi'nde bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı. Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazı için tarihi Balıklıgöl Yerleşkesine gitti.

Buradaki Dergah Camisi'nde bayram namazını kılan Akar ve komutanlar, ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Daha sonra 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçen Akar ve komutanlar, Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda 20. Zırhlı Tugay ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı personeli ile bayramlaştı.