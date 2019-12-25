Naime Sert nsert@haberturk.com

İklimlendirme sektöründe 50. yılını kutlayan Baymak, 2019'u yüzde 27 büyüme ile 850 milyon TL ciroyla kapatmaya hazırlanıyor. Bir grup gazeteciyle sohbet toplantısında buluşan Baymak CEO'su Ender Çolak, 2019'da dolar bazında ihracatta yüzde 41 artış gerçekleştirdiklerini aktardı. İhracat yaptıkları coğrafyayı genişletmeyi hedeflediklerini belirten Çolak "Özbekistan'da 10 bin konutluk toplu konut projesini biz ısıtıyoruz. Rusya'ya sattığımız kombilerde ise adetsel bazda 4 kat büyüdük ve 30 bin adede ulaştık. Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna ve Moldova da önemli ihracat alanlarımızdan. Almanya'nın boiler (Sıcak su kazanı),Fransa'nın katı yakıtlı kazan ihtiyacını biz karşılıyoruz. Rusya başta olmak üzere Doğu Bloku ülkelerindeki kombi üretimlerinin bir kısmını Tepeören'de üretmeye başladık. Ayrıca, ABD için de boiler üretiyoruz" diye konuştu.

'DÜNYAYA İHRAÇ EDECEĞİZ'

Baymak'ın, Hollandalı BDR Thermea Group'un üretim üssüne dönüştüğünü söyleyen Çolak, 12'si Türk 30 mühendis tarafından geliştirilen yeni nesil kombinin ise BDR'nin bulunduğu tüm ülkelerde yakın zamanda satışa sunulacağını bildirdi. Çolak, "Türk mühendislerinin de inovasyon sürecinde rol aldığı Premix Kombi Projesi'ni Türkiye'de üretiyoruz. Kasım ayı itibarıyla ülkemizde satışa başladık, şimdi dünyaya ihraç etme zamanı. Toplam ihracatın verdiği güçle 2020'de de büyüme ivmemiz devam edecek." ifadelerini kullandı. Hollandalı BDR Thermea Group, 2013 yılında Baymak hisselerinin yüzde 100'ünü satın almıştı.

'SEKTÖR DARALDI BİZ BÜYÜDÜK'

2019 yılında kombi pazarında yüzde 20-25 bandında daralma öngören Çolak, inşaat sektöründeki durgunluğun yanı sıra Enerji Verimliliği Direktifi (ErP) geçişinin de bunda etkili olduğunu belirtti. Nisan 2018'de yürürlüğe giren ErP yönetmeliğiyle konutlardaki ısıtmada yoğuşmalı denilen yüksek verimli cihazların kullanılarak, yüzde 35'e varan enerji tasarrufu sağlanmasının hedeflendiğini hatırlatan Çolak, geçtiğimiz yıl stoklar nedeniyle etkinin görülmediğini ancak bu yıl geçişin sağlandığını vurguladı. Diğer ülkeleri örnek vererek bu daralmanın olağan olduğunu, 2020 yılında sektörün yüzde 5 büyümesini beklediğini söyledi. Çolak, Baymak'ın 2018'de yüzde 13.2 olan kombideki pazar payını 2019'da yüzde 13.4'ü yükselttiğine dikkat çekti. Klima pazarında yüzde 25-30 bandında daralma öngören Çolak, Baymak'ın ise 2018'de yüzde 6.7 olan pazar payını bu yıl yüzde 8.4'e yükselttiğini kaydetti.

'ISI POMPASI ÜRETİMİNDE TÜRKİYE MERKEZ OLABİLİR'



Teknolojideki dönüşümün enerjiden de, maliyetten de tasarruf eden, karbon emisyonunu da azaltan çözümleri harekete geçirdiğine dikkat çeken Çolak "Bunun son dönem temsilcilerinin başında ısı pompası geliyor. Isı pompası yoğuşmalı kombiye göre ortalama yüzde 20'ye kadar daha avantajlı olabiliyor. Tasarruflu, çevreye duyarlı ve inovatif bir ürün olduğu için teşvik ediliyor. BDR Thermea Group, 2019'da ısı pompası cirosunda 100 milyon Euro'yu aştı. Baymak ise 2018 yılında ısı pompasından yaklaşık 3 milyon lira ciro yaparken, bu tutar 2019 yılında 7.3 milyon liraya yükseldi." dedi. Türkiye'nin ısı pompası üretiminde bölgesel bir merkez haline gelebileceğini belirten Çolak, teşvik sağlanması halinde bu yatırımların hızlanacağını aktardı.