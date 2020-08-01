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Koreli otomobil markası Kia, koronavirüs salgını kapsamında yeni bir dijital hizmet duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz aylarda "Görüntülü Görüşme" hizmeti başlatan şirket, bu hizmetin devamı niteliğinde olan "Online Bayi" uygulamasıyla araç sahibi olmak isteyenlere akıllı telefonlarından ya da bilgisayarları üzerinden işlemlerini online olarak başlatma imkanı sağlıyor.

Yetkili satıcıdan tercih edilen model hakkında detaylı bilgiye ulaşan ziyaretçilerin, beğendiği aracın fiyat görüşmesini online olarak gerçekleştirebildiği, sipariş formunu da yine online olarak doldurduğu bildirildi.

Tüketicinin beğendiği aracın, tüm hijyen önlemlerine dikkat edilerek yetkili satış görevlisi tarafından müşterinin dilediği noktada sipariş formuna imzası alınarak teslim edildiği belirtildi.

Araç sahibi olmak isteyenler için başlatılan 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği sunulan kampanyanın da devam ettiği kaydedildi.