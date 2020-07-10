ÖZGE GÜREL (EZGİ İNAL)

Ezgi, otuzlu yaşların başında, iddiasız, sıradan bir hayat yaşamayı seven, kendi halinde doğal, güzel bir kızdır. Ufak bir şehirde büyüyüp üniversite öğrenimi için İstanbul’a gelmiş bir daha da geri dönememiştir. Halkla ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Ezgi çevresindeki herkese yardım etmeye çalışan, dürüstlükten yana, fedakar biridir. Mantığından çok duygularıyla hareket eden hayalperest bir kızdır. Boğa burcudur.

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

5 Şubat 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. "Kızım Nerede?" dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır. Daha sonra Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oynamıştır. 2014 yılında "Medcezir" dizisinde Ada karakterini canlandırdı. Yine 2014 yılında Kiraz Mevsimi dizisiyle geniş kitlelerce tanındı.

Özge Gürel'in Oynadığı Dizi ve Fimler

2019 Annem - Mustafa Kotan

2017 İlk Öpücük – Murat Onbul

2017 Organik Aşk Hikayeleri – Alpgiray M. Uğurlu

2014 Bizum Hoca – Serkan Acar, Yılmaz Okumuş

2014 Afra – Alper Altuğ, Göksel Demir

2018 Muhteşem İkili - Kanal D - Çağatay Tosun

2018 Börü – Startv – Can Emre, Cem Özüduru

2017 Dolunay – Startv – Çağrı Bayrak

2016 Yıldızlar Şahidim – Startv – Neslihan Yeşilyurt

2014 Kiraz Mevsimi – Foxtv – Filiz Gülmez Pakman, Eda Teksöz

2014 Medcezir – Startv – Ali Bilgin

2014 Muhteşem Yüzyıl – Yağmur Taylan, Durul Taylan, Yağız Alp

2012 Akaydın Huzur Sokağı – Atv – Şenol Sönmez

2010 Kızım Nerede – Atv – Atilla Cengiz

Özge Gürel'in Aldığı Ödüller

2015 MGD 21. Altın Objektif Ödülleri – Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu

2015 Future Fast Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu

2015 Yeditepe Üniversitesi 3. Dilek Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Oyuncusu