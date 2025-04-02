Batman’da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
Batman'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı
Kaza, akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi.
M.T. (27) yönetimindeki hafif ticari araç ile A.G. (22) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlardaki H.G. (25), S.G. (44), E.T. (20), T.A. (23), K.A. (21) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.