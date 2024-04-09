"GARGAMEL ŞİMDİ KAÇSIN DİYORLAR"

Adliye binası önünde azaları ile birlikte fotoğraf çektiren Muhtar Mustafa Doğan, "Azalarımızla birlikte mazbatamızı aldık. Mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz. Beni arayanlar veya sosyal medyadan 'Şirinler köyünün şirin muhtarı', "Gargamel şimdi kaçsın' diyorlar. Bu şekilde güzel espriler oldu. İlk icraatım köyümüzün yolları çok bozuk, yapılması için elimizden geleni yapacağız. Bir de köprü projemiz var inşallah onu da yerine getireceğiz" dedi.