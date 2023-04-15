Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan Barış Boyun'un yönettiği suç çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 131 kişi gözaltına alınmıştı.

DEHŞET VEREN GÖRÜNTÜLER

“Kasten öldürme”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” “Silahlı Kasten Yaralama”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti”, “Silah Ticareti”, “Mala Zarar Verme” “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Tehdit” konularından 103 suç eylemini gerçekleştirdiği belirlenen çetenin cinayet olaylarıyla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Dehşet veren görüntülerde, çetenin acımasızlığı gözler önüne seriliyor.

MOTOSİKLET VE ARAÇLA GELİP ATEŞ EDİYORLAR

Çetenin yeni çıkan görüntülerinde, birinde araçla gelip hedeflerindeki kişiye peş peşe ateş ediyorlar. Bir başka görüntülerde ise düzenlenen saldırıda karanlıkta silahın atış anı ve kurşunların isabet ettiği yerlerde ortaya çıkan kıvılcımlar korkunç çetenin yüzünü gözler önüne seriyor.





NEDEN ÖLDÜRÜYORLAR?

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, çetenin işlediği cinayetleri ve eylem tarzlarını derinden inceledi. Yapılan incelemeler ve araştırmalarda çetenin eylem profili ortaya çıkarıldı. Ortaya çıkarılan profile göre çete, ‘Para karşılığında suikastlar’, ‘Uyuşturucu hesaplaşmaları’ ve ‘Para karşılığı işlenen eylemleri’ olduğu tespit edildi.

Çete lideri: Barış Boyun

ÖLÜM KUSTULAR

Yapılan soruşturmada çetenin karıştığı önemli olayları tek tek dosyada sıralandı.

Çete üyelerine yönelik hazırlanan dosyada 8 Eylül 2022’de Jovan Vukotiç’in Şişli’de öldürülmesi yer alırken, Yüksel Ustahüseyin’in 16 Nisan 2021’de öldürülmesi de olayı da yer alıyor. 22 Eylül 2022’de Beşiktaş’ta ünlü eğlence mekanı Ruby’e yapılan saldırıda Yasin Keskin’in öldürülmesi olayının dışında Bahçelievler’de de bir cinayet olayını gerçekleştirdi. Ayrıca laf sataşması yüzünde de Avcılar’da valelere kurşun yağdıran çete ile ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

GÜRCİSTAN’DA SERBEST KALAN BOYUN İTALYA’DA YAKALANMIŞTI

İstanbul’da birçok silahlı saldırı, mala zarar verme ve yağma eylemlerini gerçekleştiren Boyun, yurt dışına kaçtığı Gürcistan’da yakalanıp daha sonra serbest bırakılmıştı. İtalya’ya kaçtığı tespit edilen çete lideri Boyun için Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kasten adam öldürmek” suçlarından kırmızı bülten çıkartıldı. İtalya’da yakalanan Barış boyun için iade talebi istenmişti.