Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Son dakika: Barış Boyun çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Sabıkalı kişileri seçiyorlar! Boyun çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Birçok silahlı çatışmada ve cinayette adı geçen "Barış Boyun suç örgütü"ne yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları da ortaya çıkıyor. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çete üyelerinin nasıl temin edildiği yönündeki çalışmalar da soruşturmada yer aldı

Giriş: 14.04.2023 - 15:14 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Barış Boyun çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
Barış Boyun çetesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Polisin çok fazla suç olayında karşısına çıkan Barış Boyun gurubunun çete üyelerini öncelikle cezaevinden çıkmış asayiş suçlarından kayıtlı ve terör suçlarına karışan isimler arasından seçtiği belirlendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre çetenin “Sosyal medya” üzerinden propaganda yaptığı, Anadolu’nun çeşitli illerinden ikna edilen 20-25 yaş arası gençlerin de İstanbul’a getirilerek çete adına çeşitli suçlarda kullanıldığı ortaya çıktı.

GÜRCİSTAN’DA SERBEST KALAN BOYUN İTALYA’DA YAKALANMIŞTI

İstanbul’da birçok silahlı saldırı, mala zarar verme ve yağma eylemlerini gerçekleştiren Boyun, yurt dışına kaçtığı Gürcistan’da yakalanıp daha sonra serbest bırakılmıştı. İtalya’ya kaçtığı tespit edilen çete lideri Boyun için Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı hemen harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kasten adam öldürmek” suçlarından kırmızı bülten çıkartıldı. İtalya’da yakalanan Barış boyun için iade talebi istendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
Batıda lodos doğuda yağmur var
Batıda lodos doğuda yağmur var
ABD'nin Texas eyaletinde bir mandırada yaşananda patlamada 18 bin inek öldü
ABD'nin Texas eyaletinde bir mandırada yaşananda patlamada 18 bin inek öldü
Oğan: Siyasette yaşa takılanları çözeceğiz
Oğan: Siyasette yaşa takılanları çözeceğiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.