Barış Arduç: En güzel iş babalık ve eşlik
Eşi Gupse Özay ile 2022'de kızı Jan Asya'yı kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan Barış Arduç, ailenin önemine vurgu yaptı. Arduç; "Şu anki tek görevim evime babalık yapmak, eşime kocalık görevimi yapmak" dedi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Barış Arduç, ödül aldığı bir törende basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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"KADINLARIMIZ HARIL HARIL ÇALIŞIYOR"
"Kendi işlerinde ve kendi ideallerinin peşinden koşan kadınlardan ödül almak çok gurur verici" diyen oyuncu, eşi Gupse Özay'ın da bir projede çalıştığını söyledi. Barış Arduç; "Kadınlarımız harıl harıl çalışıyorlar. Benim eşim de çalışıyor, bir proje için çekimleri var. Ben de oradan geldim, döneceğim onun yanına geri" ifadeleriyle eşine destek verdi.
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"ŞU AN TEK GÖREVİM EVİME BABALIK, EŞİME KOCALIK YAPMAK"
Şu anda bir projede yer almadığını belirten Barış Arduç, babalık ve eşlik görevlerine odaklandığını dile getirdi. Arduç, sözlerini; "Şu anki tek görevim evime babalık yapmak, eşime kocalık görevimi yapmak. Benim iş programım da artık Gupse’nin işleri bittiğinde netleşir. En güzel iş de benim için babalık ve eşlik. Ortak bir görev aslında babalık ve annelik. Eşimin adını anmadan da geçmek biraz haksızlık olur ona" ifadeleriyle sürdürdü.
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MERYEM UZERLİ SORUSUNA OLUMLU YANIT
Barış Arduç, gazetecilerin ,"Oynamak istediğiniz bir kadın oyuncu var mı?" sorusuna ise "Türkiye'deki kadın oyuncuların hepsinin hemen hemen çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bununla alakalı bir söylemde bulunmam abez kaçar" yanıtını verdi. Tam bu sırada Meryem Uzerli'nin gelmesiyle, muhabirlerin "Aradığınız kadın partner Meryem Hanım olabilir mi?" sorusunu yöneltmesi üzerine "Olabilir tabii ki. Neden olmasın?" şeklinde yanıt verdi.