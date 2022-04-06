Banyo yapmak ve duş almak orucu bozar mı? Oruçluyken duş alınır mı ve banyo yapılır mı, kaza gerektirir mi?

Banyo yapmak, beden temizliği için çok önemlidir. Özellikle ramazan ayında dışarıya çıkmak zorunda kalan ya da sıcak zamanlarda duş alarak temizlenmek isteyen kişiler, oruçlu oldukları zamanda duş alıp alamayacaklarını merak ederler. Temizliğin yanı sıra uykuda rüyalanan ve gusül abdesti almak zorunda kalan kişiler de oruçluyken duş almanın sakıncalarını öğrenmek ister. İşte, ramazan ayında oruçlarınızı zarar görmeden yerine getirebilmeniz için merak ettiğiniz oruçluyken banyo yapılır mı? sorusunun cevabı.

Banyo Yapmak Orucu Bozar Mı?

Müslümanlar için tövbe, bereket ve dua ile geçecek olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte, kişiler kendilerine farz olan orucu tam anlamıyla yerine getirmek için merak ettikleri soruların cevaplarını aramaya devam ediyor. Hasretle beklenen Ramazan ayında orucuna zarar vermeden ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler, oruçluyken duş alınır mı? sorusunu sormaya devam ediyor. Ramazan ayında orucunu tutmak isteyen kişilerin, oruçlu oldukları süre zarfında duşa girmelerinin orucu bozmadığı yönünde açıklamaları mevcuttur. Bunun yanı sıra kişi oruçlu olduğu zamanda denize ya da havuza girdiğinde de orucu bozulmaz. Ancak burada oruçlu olan kişilerin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta bulunmaktadır. Kişinin orucunun bozulmaması için duş aldıklarında da, deniz ya da havuza girdiklerinde de burundan ya da ağızdan boğazlarına su kaçmaması gerekir. Oruçluyken boğaza ağızdan ya da burundan su kaçarsa bu kişinin orucunu bozar. Ancak bu durum istemsiz gerçekleştiği için kefaret olarak kabul edilmez. İstemeden boğaza kaçan suyun ardından oruç bozulsa da ramazan ayının ardından 1 günlük kaza orucu ile ibadet tamamlanmaktadır.

Duş Almak Orucu Bozar Mı?

Kişiler sadece vücut temizliği için değil farklı durumlarda da duş almak zorunda kalabilir. Bu durumlardan en sık karşılananı ise rüyalanmaktır. İhtilam olmak olarak da adlandırılan, rüyada istemeden cünüp olma durumu orucu bozan bir durum değildir. Ancak kişileri cünüp olduktan sonra gusül abdesti almaları gerekmektedir. Bu da banyo yapmalarına sebebiyet verir. Gusül abdesti alırken de kişilerin ağız ve buruna su verirken dikkatli olması gerekmektedir. Bu kapsamda Buhârî, "Savm", 25’de de peygamber efendimizin niyet ettikten sonra gusül abdesti almak için banyo yapıldığı ifade edilmiştir.

Buna ek olarak Diyanet İşleri Başkanlığı da resmi internet sitesinde bu konuyla ilgili detaylı bir açıklamada bulunmuştur. Diyanet tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin oruçlu olduğu süreçte duş almasının ya da gusül abdesti almasının herhangi bir şekilde sakıncalı olmadığı vurgulanmıştır. Bu ifadelere ek olarak, kişilerin duş aldığı sırada buruna, ağza ve kulaklara su aldığı zaman dikkatli olması gerektiği belirtilmiştir. Bunun nedeni kulak, burun ve ağza su verildiğinde boğaza su kaçma riskinin olmasıdır. Eğer duş sırasında boğaza su kaçarsa bu orucun bozulduğu anlamına gelir. Bazı kesimler boğaza kaçan suyun mideye girmemesinden dolayı orucun bozulmadığını ifade etse de diyanet tam tersini kabul eder. Bu nedenle kişi bozulan orucunun ardından gününe denk gelecek şekilde bir günlük kaza orucunu tutmakla yükümlüdür.