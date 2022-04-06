Kişisel bakım yılın her döneminde kişilerin dikkat etmek istediği bir bakımdır. Diş fırçalamak da kişisel bakımın başında gelir. Özellikle gün içerisinde kişiler ile yakın iletişim halinde olan kişilerin ağız kokusu problemi yaşaması en büyük korkuları arasında yer alır. Oruçlu iken ağız kokusunun daha fazla olmasından dolayı kişiler, bu süre içerisinde diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığını merak etmektedir. Sizler için hazırladığımız yazımızda oruç tutarken diş fırçalanır mı? sorusunun cevabını bulabilirsiniz.
Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı?
Oruçlu olunan zamanlarda diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığı kişilerin gündeminde yer almaya devam etmektedir. Ramazan ayı boyunca ibadetini yerine getirmek için oruç tutmak isteyen kişiler ağız sağlığı ve diş bakımını da aksatmak istememenin yanı sıra ağız kokusu ile de mücadele etmeye çalışır. Özellikle sahurda ağır ve kokulu besinler tüketen kişiler, oruçlu oldukları sürede daha yoğun bir ağız kokusu ile karşı karşıya kalabilirler. Oruç tutulan sürenin uzun olması, kişinin oruçlu olduğu zaman ağzına herhangi bir sıvı koymaması bu konunun daha da artmasına yol açar. Hem kendisini hem de çevresindekileri rahatsız eden bu durumdan kurtulmak isteyen kişiler ise diş fırçalamak orucu bozar mı sorusunu diyanetten öğrenmek için araştırmalarına devam etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sitesinde ise şu ifadeleri yer verilmiştir: el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220’de oruçlu iken boğaza suyu değdirmeden ağzı çalkalamak orucu nasıl bozmuyorsa diş fırçalamak da orucu bozmaz.
Diş Macunu Tadı Orucu Bozar Mı?
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinde her ne kadar, el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220’de oruçlu iken boğaza suyu değdirmeden ağzı çalkalamak orucu nasıl bozmuyorsa diş fırçalamak da orucu bozmaz. İfadelerine yer verilse de kişiler diş macunu tadının orucu bozacağından korkar. Bu yüzden diyanette bu konuyla ilgili daha detaylı bir açıklamada bulunmuştur. Diyanete göre eğer diş macunu ile diş fırçalandığında dikkat edilmez ve boğaza diş macununun tadı geçerse oruç bozulacaktır. Bu ihtimal dahilinde bir durum olduğu için dişlerin ramazan ayında özellikle misvak ile temizlenmesi daha uygun görülür. Eğer oruçlu olan kişi illaki diş fırçası ile ağzını temizlemek isterse bu durumda diş macunu kullanmamayı tercih etmelidir.
Oruca Niyet Ettikten Sonra Diş Fırçalanır Mı?
Ramazan ayına kişiler oruca niyet ettikten sonra ağızlarına su ya da gıda maddesi koymamalıdır. Çünkü boğazdan geçen her şey orucu bozan durumlar arasında gösterilir. Ancak diyanetin açıklamasına göre kişiler boğazlarından su ve diş macunu geçmemesine dikkat ettikleri sürece oruca niyet ettikten sonra diş fırçalamakta bir sakınca görülmez. Ancak bu durum oruç için riskli olabilir. Bu yüzden sahurdan sonra dişler fırçalanmalı ve sonrasında niyet edilmelidir. Eğer kişi dişlerini fırçalarken yanlışlıkla su ya da macun yutarsa bu kişinin orucunun bozulmasına sebebiyet verecektir. Bu durum bilinçli bir davranış olmadığı için kefaret orucu ile cezalandırılmada da kişi bozulan orucun gününe denk gelecek şekilde Ramazan ayından sonra 1 gün kaza orucunu tutmakla yükümlüdür.
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