Bugün bankada işi olan vatandaşlar bankaların arife günü ve Kurban Bayramı'nda açık olup olmayacağını araştırıyor. Merak edilip araştırılan soruyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte "Bankalar bugün açık mı?" ve "Bankalar arife günü saat kaça kadar açık?" sorularının cevabı...

BANKALAR ARİFE GÜNÜ AÇIK MI?

Kurban Bayramı Arife günü, yani bugün yarı gün resmi tatil... Dolayısıyla bankalar saat 12.30'a kadar hizmet verecek ardından kapanacak. 26 Temmuz Pazartesi günü saat 9.00'da ise tüm bankalar yeniden açılacak.

EFT VE HAVALE YAPILABİLECEK Mİ?

Arife 19 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek. Arife günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Kurban Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz'da tam gün, 19 Temmuz'da ise yarım gün idari izinli olacak. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 19 Temmuz Pazartesi günü 12:00'den önce tamamlaması gerekiyor.

19 Temmuz öğleden sonra yapılan online işlemler ise 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

İDARİ İZİN BANKALARI KAPSIYOR MU?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır