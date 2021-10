HABERTURK.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun resmi internet sitesinde ‘Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı yayınlandı. Türk bankacılık ve finans dünyasında yeni bir dönemin habercisi olan yönetmelik taslağı ile bankacılık sektöründe finansal inovasyonun teşvik edilmesi, finansal kapsayıcılığın artırılması ve bankacılık hizmetlerinin erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Aynı zamanda yurt dışında örneği bulunan ve sadece dijital kanallar üzerinden hizmet verecek, fiziksel şubesi bulunmayacak bankaların da faaliyet esasları belirleniyor. Bununla birlikte hem mevcut hem de yeni kurulacak dijital bankaların da bankacılık hizmetlerini talep eden işletme ve yenilikçi girişimlere de bu hizmetlerin sunulma şartlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda açık bankacılığın yaygınlaştırılması yolunda atılan adımlardan sonra dijital bankacılık ve servis bankacılığına yönelik düzenlemeler, geleneksel bankacılığın dönüşümünü hızlandırırken, piyasaya daha fazla yeni ürün ve hizmet sunulmasının da önünü açacak.

GELECEĞE AÇILAN KAPI

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada şöyle konuştu: “BDDK’nın yayınlamış olduğu ‘Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik Taslağı’nı ülkemizin finansal mimarisini oluşturan düzenleyici çerçeveye ve işletimine yönelik köklü bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriyorum. Bu düzenleme hayatımıza girdiği zaman ülkemiz finans sektörü daha modern bir çizgiye taşınarak geleceğe açılan bir kapı olacak. Aynı zamanda ulusal ekonomimizin sağlıklı gelişimine de çok önemli katkı sağlayacak. Bankacılık hizmeti sunmak isteyecek işletmeler ve fintekler, finansal kapsayıcılığı artırma hedefiyle banka müşterisi olmayan, bankalardan hizmet almayan bireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin bankacılık ürün ve hizmetlerinden faydalanmalarını sağlayabilecek. Hedeflenen kitlelerin finansman, ödeme ve yatırım araçları gibi bankacılık ürünlerine kolay ve sorunsuz erişimi sağlanırken, tabana yayılan bu uygulamaların ülke ekonomisine de olumlu etki sağlamasını bekliyoruz.”

'ANLARIZ HIZLA ÇÖZERİZ HIZLA'

Kurulduğu günden bu yana geleneksel bankacılık anlayışının ötesinde bir anlayış benimseyen ve durmaksızın finansal teknolojilere yatırım yaparak dijital bankacılık alanında başarılı projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Mert sözlerine şöyle devam etti: “Fibabanka olarak, ‘Anlarız hızla, çözeriz hızla” diyerek yola çıktık; ‘bankayı müşterilerin ayağına götürme’ anlayışıyla hareket ederek müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her an ve her yerde yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Kurduğumuz yapıların ve yatırımların sonucunda bugüne kadar Servis Bankacılığı anlamında çok başarılı projeleri hayata geçirdik. Örneğin; büyük perakende markalarına hem online hem de offline alışverişler için kredi kartı dışında bir seçenek olabileceğini gösterdik; Türkiye’nin önde gelen markaları şu an mağazalarından müşterilerine kolayca alışveriş kredisi kullandırtabiliyor. Doğru anda ve sağlam bir altyapıyla hayata geçirilen bir finansal servisin, markalara satışlarını ve müşteri memnuniyetini artırma anlamında çok büyük katkı sağladığını çok yakından gördük.”

Mert: “Şimdinin değil, önümüzdeki 5 yılın teknolojisine sahip bir banka olarak müşterilerimizin ilerleyen süreçte ihtiyaç duyacağı finansal çözümler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En iyi finansal teknolojiye sahip olmak için Veri Yönetim Ofisi, Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Fibabanka Ar-Ge Merkezi’ni kurduk ve burada da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda ruhunu girişimcilikten alan bir grubun parçası olarak kurumsal girişim sermayesi Finberg’i hayata geçirdik. Finberg bize girişim ekosistemine yakın durma ve girişimlerle birlikte pazarı daha yakından takip etme, kullanıcı deneyimine yatırım yapma ve farklı ürünler geliştirme fırsatı sağladı. Örneğin; Finberg yatırımlarından Birleşik Ödeme ile 7/24 para transferine olanak sağlayan Nöbetçi Transfer ürününü tasarladık. Figopara ile birlikte KOBİ’lere fatura finansmanı alanında kolaylık sağlarken Bizim Hesap ile küçük işletmelerin operasyonlarını hızlandırdık. Yeni düzenleme sonrasında da ülkemizde Servis Bankacılığı’nda akla gelen ilk adres olmakta iddialıyız. Sahip olduğumuz her kanaldan 7/24 müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam ederken Servis Bankacılığı modeli girişimlerden perakende markalarına kadar birçok işletmenin müşterilerine sunduğu finansal hizmetleri sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuşu.

'UZUN ZAMANIR HAZIRLANIYORDUK'

Servis Bankacılığı’nın ilham verici bir vizyondan fazlasını gerektirdiğinin altını çizen Mert sözlerine şöyle devam etti: “Bahsi geçen yönetmelik taslağı dijital banka kurulmasına yönelik çerçeveyi de belirliyor. Bu durum finansal hizmetlerin tabana yayılması ve kapsayıcılık anlamında son derece sevindirici bir gelişme ve önümüzdeki dönemde pek çok yeni dijital bankanın sektöre giriş yapacağını göreceğiz. Öte yandan fiziksel bir şubenizin bulunmaması bankacılık hizmeti verdiğiniz gerçeğini ve müşterinizin ihtiyaçlarını 7/24 karşılamanız gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Hatta tamamen online olmanız kuracağınız teknik altyapıya ve güvenlik önlemlerine çok daha fazla önem vermenizi ve yatırım yapmanızı gerektiriyor. Bu nedenle bireysel ya da KOBİ müşterilerine finansal hizmetler sunmak isteyen şirketlerin, dijital banka kurma yoluna gitmeden önce farklı seçenekleri değerlendirmesini ve bu alandaki güçlü ortaklarla işe başlamasını öneriyoruz. Dünyadaki örneklere de baktığınızda, dijital bankaların lisans sahibi olmak için uygun gördükleri büyüklüğe erişmeden önce diğer banka ya da lisanslı kuruluşlardan finansal hizmetleri sağladığını görüyoruz. Biz Fibabanka olarak şimdiden, sahip olduğumuz bankacılık kabiliyeti ve finansal teknolojilerimizle Servis Bankacılığı hizmetini tüm müşterilerimize sunma konusunda çok istekliyiz. Stratejimizin önemli bir parçası olarak Servis Bankacılığı için geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam ettiğimiz alt yapımız ile müşterilerine finansal hizmetler sunmak isteyen kurum, platform ve uygulamalar bizimle birlikte çok hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde entegrasyonlarını tamamlayıp, finansal süpermarket hizmetlerimizi kendi müşterilerine sunabilirler. Servis Bankacılığı ile tüketicinin bir bankadan alabileceği kredi, döviz alım satımı, borsa işlemleri, fatura ödemeleri gibi tüm temel finansal hizmetleri geleneksel bankaların herhangi bir nedenle erişemediği daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Uyguladığımız iş modelleriyle finansal kapsayıcılığın alanını da genişletmiş olacağız. Ayrıca bizimle çalışmanın bir avantajı da daha önceden farklı girişimlerle birlikte yaptığımız gibi onların geliştirecekleri ürün ya da hizmetleri kendi müşterilerimize de sağlayabiliyor olmamız. Böylece kendi müşterilerimize son teknoloji ürünleri sunarken, girişimlere ve markalara da kendilerini çok daha farklı ve geniş ölçekli bir ortamda deneme ve geliştirme fırsatı sağlıyoruz.”

Mert: “Ülkemiz ekosisteminde faaliyette bulunan elektronik para şirketleri, ödeme şirketleri gibi fintek girişimlerine, pazaryeri olarak veya perakende ürün satışları yapan e-ticaret platformlarına ve kendi uygulamaları üzerinden müşterilerine finansal hizmet vermek isteyen kuruluşlara sunduğumuz Servis Modeli Bankacılığı ile yeni bir dünyanın kapısını açıyoruz. Dijital kanal kullanımına ağırlık veren bir Banka olmamız tüm müşterilerimize çok avantajlı ürün ve hizmetler sunmamızı sağlıyor. Gerek girişimlerin gerek markaların inovasyona odaklanarak ihtiyaç duydukları finansal hizmetleri bizden sağlamaları, onlara da hem operasyon hem de maliyet anlamında büyük bir yarar sağlayacak. Bankacılık hizmetlerini müşterilerine sunmak isteyen girişim, şirket ve platformları Servis Bankacılığı hizmetlerimizle tanışmaya davet ediyoruz” diyerek sözlerine son verdi.