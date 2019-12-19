19 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 39,5 milyar lira artarak 2 trilyon 567,6 milyar liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 13 Aralık ile biten haftada 39 milyar 532 milyon 451 bin lira artarak 2 trilyon 528 milyar 88 milyon 138 bin liradan, 2 trilyon 567 milyar 620 milyon 589 bin liraya çıktı.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,95 artışla 1 trilyon 220 milyar 891 milyon 580 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,50 yükselerek 1 trilyon 243 milyar 403 milyon 284 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 739 milyon dolar azalarak 223 milyar dolar 984 milyon dolara indi.
Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 193 milyar 957 milyon dolar olurken, bunun 120 milyar 356 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 73 milyar 601 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 0,91 artarak 438 milyar 683 milyon 968 bin liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,27 yükselerek 372 milyar 751 milyon bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 0,32 artarak 151 milyar 245 milyon 558 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 184 milyar 11 milyon 562 bin lirası konut, 4 milyar 755 milyon 731 bin lirası taşıt ve 249 milyar 916 milyon 675 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörü TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 13 Aralık ile biten haftada 15 milyar 130 milyon 919 bin lira artarak 2 trilyon 523 milyar 28 milyon 643 bin liraya yükseldi.
Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,87 artış gösterdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!