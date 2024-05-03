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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13 trilyon 97,7 milyar lira oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi

        Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 198 milyar 631 milyon lira artarak 13 trilyon 97 milyar 656 milyon liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:14 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:14
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        Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Nisan itibarıyla 198 milyar 631 milyon lira artış gösterdi.

        Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 899 milyar 25 milyon liradan 13 trilyon 97 milyar 656 milyon liraya yükseldi.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 57 milyar 905 milyon lira artarak 15 trilyon 822 milyar 866 milyon liraya çıktı.

        Verilere göre, tüketici kredilerinin tutarı, 26 Nisan itibarıyla 16 milyar 614 milyon lira artışla 1 trilyon 639 milyar 195 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 444 milyar 356 milyon lirası konut, 90 milyar 653 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 104 milyar 185 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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        TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLERİN TUTARI 17.9 MİLYON TL ARTTI

        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 17 milyar 858 milyon lira artarak 1 trilyon 618 milyar 388 milyon liraya çıktı.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artışla 1 trilyon 395 milyar 122 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 565 milyar 394 milyon lirasını taksitli, 829 milyar 727 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 227 milyon lira yükselişle 203 milyar 427 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 163 milyar 700 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 54 milyar 860 milyon lira artarak 2 trilyon 835 milyar 84 milyon lira oldu.

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