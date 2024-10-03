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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Bank of America'da bazı hesaplara erişim sorunu - Para Haberleri

        Bank of America'da bazı hesaplara erişim sorunu

        Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı bildirildi. Bankadan bir süre sonra yapılan açıklamada sorunun büyük ölçüde çözüldüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 06:23 Güncelleme: 03.10.2024 - 06:58
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        Bank of America'da erişim sorunu
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        Bank of America'nın bazı müşterilerinin hesaplarına erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

        Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, Bank of America'nın çevrim içi ve mobil bankacılık ile ATM hizmetleriyle ilgili yerel saatle 12.30 (TSİ 19.30) itibarıyla sorun yaşadıklarını bildirmeye başladı.

        Sosyal medya üzerinden de şikayetlerini dile getiren kullanıcılardan bazıları hesaplarına giriş yapamadığını, bazı müşteriler ise hesap bakiyelerini sıfır olarak gördüklerini kaydetti.

        BANK OF AMERICA: SORUN BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLDÜ

        Bank of America, bazı müşterilerin hesaplarına erişimde yaşadığı sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü bildirdi.

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        Bankadan yapılan açıklamada, bazı müşterilerin çarşamba günü hesaplarına ve bakiye bilgilerine erişimle ilgili sorun yaşadığı aktarıldı.

        Sorunun sebebinin belirtilmediği açıklamada, "Bu sorunlar ele alınıyor ve büyük ölçüde çözüldü. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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        #bank of america
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