Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Teknoloji İnternet Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "İnternet abone sayısı 72,5 milyona ulaştı" - Teknoloji Haberleri

        Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "İnternet abone sayısı 72,5 milyona ulaştı"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu internet kullanımının artışına vurgu yaparak, "İnternet abone sayısı 72,5 milyona, genişbant abone sayısı ise 91,6 milyona yükseldi" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnternet kullanımı artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2003 yılından itibaren Türkiye’nin iletişim altyapısında çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, “İnternet abone sayısı 72,5 milyon mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 91,6 milyona ulaştı” açıklamasını yaptı.

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2023 yılı birinci çeyreğine ilişkin ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’nun açıklandığını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 civarında artışla 526 bin km fiber altyapıya ulaşıldığını, fiber internet abone sayısının ise yaklaşık 6,1 milyon olduğunu belirtti.

        MOBİL ABONE YAYGINLIĞI 106,3 OLDU

        Uraloğlu, 2023 yılı birinci çeyreği itibariyle BTK tarafından yetkilendirilen 459 şirketin 830 yetki belgesi bulunduğunu kaydederek, “TT Mobil, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un net satış gelirleri yaklaşık 30,8 milyar TL iken diğer işletmecilerin toplam gelirleri 10,7 milyar TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı başı itibariyle mobil abone sayısı 90,7 milyon olurken, mobil abone yaygınlığı yüzde 106,3 oldu. Mobil abonelerin 84 milyonunun 2016 yılında hizmete başlayan 4,5G aboneliğini tercih ettiği ve 4,5G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92,6’sını oluşturduğu görüldü. M2M abone sayısı da 8,7 milyona ulaştı” dedi.

        TAŞINAN NUMARA SAYISI 169,5 MİLYONU GEÇTİ

        Bakan Uraoğlu, “2023 yılı başı itibari ile taşınan toplam mobil numara sayısı 169,5 milyonu geçti. Bununla birlikte yılın birinci çeyreğinde ise bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 20,9 oranında azalarak, 2 milyon 257 bin 266 numara taşıma işlemi gerçekleşti. Sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009 tarihinden 31 Mart 2023 tarihine kadar toplam 2 milyon 510 bin 173 adet numara taşıma işlemi gerçekleştirildi. İnternet abone sayısı incelendiğinde 72,5 milyonu mobil olmak üzere toplam genişbant internet abone sayısı 91,6 milyon oldu. 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 civarında artışla 526 bin km fiber altyapıya ulaşıldı. Fiber internet abone sayısı ise yaklaşık 6,1 milyona ulaştı. Genişbant internet abonelerin kullanımları incelendiğinde de 2022 yılının ilk çeyreğinde bu rakamın 249 GByte’a yükseldiği, mobil abonelerde ise 2022 yılı birinci çeyreğinde 12,6 GByte olan veri kullanımının 14,6 GByte’a ulaştığı görüldü. Yılın ilk çeyreği itibarı ile mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresi 469 dakika, sabit şebekelerde ise 89 dakika oldu. Ülkemizde hâlihazırda toplam 6 adet yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunuyor. Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları Mart 2023 sonu itibarıyla 6,7 milyon elektronik imza ve 887 bin mobil imza olmak üzere toplam 7,56 milyon elektronik sertifika oluşturuldu” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        İngilizler duyurdu: Cimbom istiyor!
        İngilizler duyurdu: Cimbom istiyor!
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!