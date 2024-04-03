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        Haberler Gündem İstanbul İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangın anını paylaştı - Güncel haberler

        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı

        İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kaynak yapan kişinin biranda alevler arasında kaldığı görülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan gece kulübündeki yangınına ilişkin olarak yeni görüntüleri paylaştı

        Giriş: 03.04.2024 - 19:27 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:39
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        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
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        İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kaynak yapan kişinin biranda alevler arasında kaldığı görülüyor.

        Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan gece kulübündeki yangınına ilişkin İstanbul İçişleri Bakanlığı tarafından yeni görüntüler paylaşıldı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu)nun haberine göre görüntülerde yangının başladığı ana dair kaynak süreci görülüyor. Bir usta kaynak yaparken bir anda alevler arasında kalıyor.

        İÇİŞLERİ BAKANI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

        İçiyleri bakanı Ali Yerlikaya, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili görüntüleri paylaştı. Yaptığı paylaşımda, "Dün Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı

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        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
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