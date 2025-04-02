Bakanlar alışveriş yaptı
Esnafı ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da alışveriş yaptığı fotoğrafları paylaştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu değerlindirmede bulundu:
Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte, 7’den 77’ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü vakit, Milli DestekVakti’dir.
BAKAN URALOĞLU: ŞAŞIRMADIK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, alışveriş yaptığı bir fotoğrafla birlikte şu mesajı paylaştı: "İsrail’i destekleyen markaların ürünlerine karşı boykota sağır olanlar millî marka ve ürünlerimize saldırıyor. Şaşırmadık… İnadına millî ve yerli her ürünü destekliyoruz."
BAKAN GÖKTAŞ: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da alışveriş yaptığı fotoğraflarla birlikte "İşçinin, girişimcinin, üreticinin, Türkiye’nin yanındayız!" mesajını paylaştı.
BAKAN MEMİŞOĞLU: GİRİŞİMCİMİZİN VE ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, bir iş yerinden yaptığı alışverişe ilişkin görüntü paylaşarak, "Her daim yerli ve milli olanın destekçisiyiz. İşçimizin alın terinin, esnafımızın emeğinin farkındayız. Girişimcimizin ve üreticimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.