5G NEDİR?

5G, beşinci nesil (5th Generation) kablosuz iletişim teknolojisini ifade eder. Mobil iletişim endüstrisinde bir sonraki evrim olarak kabul edilir. Önceki nesil olan 4G'nin yerini alarak daha yüksek hız, daha düşük gecikme süresi ve daha geniş bir cihaz bağlantı kapasitesi sunmayı amaçlar.

5G, çok daha hızlı indirme ve yükleme hızları sunar. Bu, dosya indirme, video akışı, oyun ve diğer internet tabanlı etkinliklerde daha iyi performans sağlar.