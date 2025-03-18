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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul- Tekirdağ arası yol süresi kısalıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul- Tekirdağ arası yol süresi kısalıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kınalı-Malkara Otoyolu'nun 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, yol sayesinde İstanbul-Tekirdağ arasının 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arasının ise 2 saate düşeceğini kaydetti. Uraloğlu, "Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 20:02 Güncelleme: 18.03.2025 - 20:02
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        Bakan Uraloğlu açıkladı: İstanbul- Tekirdağ arası yol süresi kısalıyor
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        Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde düzenlenen törenle, Kınalı-Malkara Otoyolu Projesi’nin temeli atıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

        1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NDEN YAKLAŞIK 7 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

        Bakan Uraloğlu, törende yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümünde Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nü hizmete açtıklarını anımsattı. Uraloğlu, açıldığı günden bu yana yaklaşık 7 milyon aracın köprüden geçiş yaptığını da belirterek “Son 23 yıl içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemize 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi daha nice eserler kazandırdık. Yenilerine de devam ediyoruz.” dedi.

        ÇANAKKALE’NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 218 MİLYAR LİRA YATIRIM

        Uraloğlu, 2002 yılından bu yana ulaştırma ve altyapı bakanlığı olarak Çanakkale’nin ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 218 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:

        “20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 438 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 45 kilometreden 671 kilometreye çıkardık. Çanakkale’de hiç tünel yoktu, 16 bin 771 metre uzunluğunda 6 adet tünel inşa ettik. Assos ve Troya Tünellerini açarak onlarca keskin virajı barındıran Kaz Dağları’nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık. Kaz Dağlarındaki ulaşım süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirerek Çanakkale ve İzmir limanlarının hinterlandında bulunan lojistik karayolu altyapısını güçlendirdik.”

        Cumhuriyetin 100. yılında Gelibolu-Eceabat Yolu bünyesinde inşa edilen Eceabat tünellerini hizmete açtıklarını da anımsatan Uraloğlu, “Gelibolu-Eceabat Yolu ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’na hızlı, güvenli ve konforlu bağlantı sağladık. Tünellerle doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları ile bölgenin dokusunun korunması sağlarken mevcut güzergahı da 900 metre kısaltarak, seyahat süresini 45 dakikadan 25 dakikaya düşürdük. Geçen yıl Bayramiç- Etili Çevre Yollarını açarak Çanakkale’nin ilçeleri arasındaki ulaşım standardını yükselttik. Sarıcaeli-Teknopark Farklı Seviyeli Kavşağı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknopark Yerleşkesine ve Sarıcaeli Köyü’ne hızlı ve yüksek standartlı erişim sağladık.” şeklinde konuştu.

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