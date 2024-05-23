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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Türkiye henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Yapısal problemlerimizi çözüyoruz

        Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Türkiye henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadı" dedi. Şimşek ayrıca "Yapısal problemlerimizi çözüyoruz" diye ekledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 10:24 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:24
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        "Yapısal problemlerimizi çözüyoruz"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuştu.

        Şimşek konuşmasında "Parasal politikalarımız istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek ayrıca "Cari açıktaki düşüş rezerv birikiminin temeli olacak" dedi.

        Şimşek "Portföy tercihleri TL'nin lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyonu güçlendirecek" derken "Türkiye henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadı" ifadelerini kullandı.

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