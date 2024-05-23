İETT otobüsünün camından direk girdi: Yolcular ölümden döndü
İstanbul Ataşehir'de faciadan dönüldü. Direk yüklü bir vinç dönüş yaptığı sırada direklerden bazıları içerisinde yolcuların da bulunduğu İETT otobüsünün camından içeri girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.
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İstanbul'da direk yüklü bir vinç az kalsın büyük bir faciaya neden oluyordu.
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Olay, saat 14.00 sıralarında Ataşahir'in Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde meydana geldi.
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İddiaya göre vinç, yolda dönüş yaptığı sırada kasasındaki direkler, seyir halinde olan 34 HO 2948 plakalı İETT otobüsünün camından içeri girdi.
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İçinde yolcular olan otobüsün camı direklerin çarpmasıyla tuzla buz oldu.
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Otobüsteki yolcular kısa süreli panik yaşadı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste hasar oluştu.
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İhbar üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik vinç ve otobüsün yol kenarına çekilmesiyle normale döndü.
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Otobüsün şoförü, "Seyir halindeydim, birkaç yolcum vardı. Çok yolcum yoktu" dedi.
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Vincin şoförü konuşmak istemezken şirket çalışanı, "Bana telefon etti. Anlattı durumu. Cama çarpmış, başka bir şey yok, yaralı da yok" diye konuştu.