Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.138,97 %-1,37
        DOLAR 32,3605 %0,38
        EURO 34,9895 %-0,59
        GRAM ALTIN 2.382,47 %-3,22
        FAİZ 42,16 %0,74
        GÜMÜŞ GRAM 30,32 %-6,62
        BITCOIN 69.328,00 %0,08
        GBP/TRY 41,1793 %-0,41
        EUR/USD 1,0801 %-0,82
        BRENT 79,56 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 3.895,34 %-3,22
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması! - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Türk lirası mevduat daha cazip hale gelecek

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz cinsinden kur korumalı mevduatta şirketlerin vergi avantajını temmuzda yenilemeyeceklerini duyurdu. Öte yandan Bakan Şimşek, "Türk lirası mevduat, daha cazip hale gelecek" şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 22:48 Güncelleme: 07.06.2024 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen ‘Dünya Gazetesi İklim Ekonomisi Zirvesi’nde konuştu. Bakan Şimşek, "KKM'den çıkış bizim önemli bir önceliğimizdi ama başından söyledik ki piyasayı bozmadan, piyasada sorun yaratmadan çıkacağız dedik ve gerçekten çıkıyoruz. Zaten, Türk lirası cinsinden KKM'lere son verdik. Döviz cinsinden de şimdiden haber vereyim ben; Temmuz'da biz şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceğiz. Artı, şu anda mevduata sınırlı bir mevduat faiz gelirlerine sınırlı bir vergi koyduk, o hususu da çalışıyoruz. Dolayısıyla Türk lirası mevduat, daha cazip hale gelecek diye düşünüyoruz." dedi.

        REKLAM

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen ‘Dünya Gazetesi İklim Ekonomisi Zirvesi’nde konuştu. Bakan Şimşek konuşmasında Türkiye’nin son ekonomik verilerine, enflasyonda düşüş beklentisine ve KKM’den çıkış konusuna da değindi.

        "KUR GARANTİMİZ OLMADI OLMAYACAK"

        Şimşek, "Bugün swaplar konusunda, kısa vadeli dışarıdan gelen para konusunda hikaye üreten arkadaşlarımıza ben başından beri söylüyorum biz hiçbir zaman sırtımızı sıcak paraya dayamadık dayamayacağız. Ama, büyük ihtimalle program çalışırsa gitmeyecekler. Niye, vadeyi uzatacaklar. Ama gitseler de sorun değil, biz programı onun üzerine inşa etmedik, biz programı başarıyla uygulayıp kredi notumuzu artıracağız. Reel sektör, bankalarımızın dünyadan uzun vadeli sermaye benzeri kaynak devşireceği bir iklim oluşturacağız. O iklim sayesinde de cari açığın azalmasıyla Türkiye’de kalıcı bir rezerv birikimi olacak. Dolayısıyla o konuda kaygılı olan arkadaşlar hiç merak etmesinler. Bizim kimseye ne örtük ne de açık bir kur garantimiz olmadı, olmayacak. Öyle bir şey yok. Biz esas şu anda mali disipline ve yapısal dönüşüme artı dezenflasyona odaklanmış durumdayız. Bizim için önemli olan programın çalışması ve çalışıyor, çalışmasa bu sonuç zor alınırdı diye düşünüyorum." dedi.

        "TEMMUZ’DA ŞİRKETLERİN VERGİ AVANTAJINI YENİLEMEYECEĞİZ"

        Şimşek, "KKM'den çıkış bizim önemli bir önceliğimizdi ama başından söyledik ki piyasayı bozmadan, piyasada sorun yaratmadan çıkacağız dedik ve gerçekten çıkıyoruz. Zaten, Türk lirası cinsinden KKM'lere son verdik. Döviz cinsinden de şimdiden haber vereyim ben; Temmuz'da biz şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceğiz. Artı, şu anda mevduata sınırlı bir mevduat faiz gelirlerine sınırlı bir vergi koyduk, o hususu da çalışıyoruz. Dolayısıyla Türk lirası mevduat, daha cazip hale gelecek diye düşünüyoruz." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Başkent'te sağanak yağış
        Başkent'te sağanak yağış
        İstek parça saldırısında detaylar
        İstek parça saldırısında detaylar
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti
        Habertürk Anasayfa