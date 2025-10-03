Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada "Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu" dedi.

REKLAM advertisement1

Eylülde yüksek gerçekleşen aylık enflasyonda gıda fiyatları belirleyici oldu.



Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı.



Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu… pic.twitter.com/w1Rn4QnWOZ — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 3, 2025

Bakan Şimşek açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Zirai don ve kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu uzun dönem eylül ayı ortalamasının 3 puan üzerinde gerçekleşti ve aylık enflasyona 1,1 puan katkı yaptı. Okulların başladığı eylül ayında eğitim grubu ve ilgili diğer kalemler aylık enflasyona yaklaşık 0,7 puan katkıda bulundu. Enflasyonun ana eğilimi dezenflasyonun süreceğine işaret ediyor. Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız."