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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten dış ticaret açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten dış ticaret açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti. İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 14:22 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:22
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        Bakan Şimşek'ten dış ticaret açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dış ticaret dengesine ilişkin paylaşım yaptı.

        Bakan Şimşek'in paylaşımı şöyle:

        "Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik.

        Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti.

        İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı.

        Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1’in altına gerilemesini öngörüyoruz.

        Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz."

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