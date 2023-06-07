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Haberler İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten 'kurala dayalı politika' taahhüdü

Bakan Şimşek: Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce açıklamada "Daha zengin ve dirençli bir Türkiye yaratmak için takip edeceğimiz prensipler şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek kurala dayalı politika oluşturma taahhütlerini teyit ettiklerini belirtti. Bakan Şimşek Türkçe olarak yaptığı açıklamada ise "Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var" dedi

Giriş: 07.06.2023 - 18:39 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Şimşek'ten 'kurala dayalı politika' taahhüdü
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından İngilizce bir açıklamada bulundu. Beş yıllık bir aranın ardından, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamanın onur ve ayrıcalığını yaşadığını belirten Bakan Şimşek bu görevle halka hizmet etme sorumluluğunu kendisine verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müteşekkir olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Daha zengin ve dirençli bir Türkiye yaratmak için takip edeceğimiz prensipler şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır.

Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurala dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz.

Kestirmeler veya hızlı düzeltmeler olmasa da, tecrübe, bilgi ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engelleri aşmamızda yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program oluşturmaktır."

'SABIR VE ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR'

Bakan Şimşek bu açıklamalarının ardından Türkçe olarak yeni bir açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek bu açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün TBMM Genel Kurulu’nda yemin ederek görevimize başlamış bulunmaktayız, Allah utandırmasın. Hükümetimizin üstesindesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var.

Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz."

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