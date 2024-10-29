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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, Riyad'da temaslarda bulunacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, Riyad'da temaslarda bulunacak

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene 8'incisi düzenlenen "Future Investment Initiative" Konferansı'na katılmak üzere Riyad'a gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 09:32 Güncelleme: 29.10.2024 - 09:32
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        Bakan Şimşek, Riyad'da temaslarda bulunacak
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Birleşik Krallık Ticaret Politikaları ve Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Douglas Garven Alexander, Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve Bahreyn Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı Shaikh Salman bin Khalifa ile görüşecek.

        Şimşek, ülkenin küresel ölçekteki en önemli etkinliği olan ve bu sene 8'inci kez düzenlenen "Future Investment Initiative" Konferansı kapsamında "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde ana konuşmacılardan biri olacak.

        Panelde, Şimşek ile Suudi Arabistan, Hindistan ve Birleşik Krallık'tan bakanlar ile Uluslararası Finans Kurumu Başkanı Makhtar Diop da yer alacak.

        Bakan Şimşek, Riyad temasları kapsamında yatırımcı toplantılarına da katılacak.

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