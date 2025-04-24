Bakan Şimşek, IMF Başkanı ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü
Giriş: 24.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:58
IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları için Washington'da bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.
X platformundan açıklama yapan Georgieva, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve ekonomik büyümeyi daha da güçlendirecek politikalar hakkında konuştuk" dedi
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