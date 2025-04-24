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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek, IMF Başkanı ile görüştü - Para Haberleri

        Bakan Şimşek, IMF Başkanı ile görüştü

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 15:58 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:58
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        Bakan Şimşek, IMF Başkanı ile görüştü
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        IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF-Dünya Bankası bahar toplantıları için Washington'da bulunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü.

        X platformundan açıklama yapan Georgieva, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve ekonomik büyümeyi daha da güçlendirecek politikalar hakkında konuştuk" dedi

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