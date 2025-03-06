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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek duyurdu: Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek duyurdu: Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile işbirliği yapılarak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerin destekleneceğini açıkladı. Destek paketinden, belirli koşulları sağlayan 35 yaşından küçük sahibi ve/veya yöneticisi olan şirketler yararlanabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:41 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:41
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        Hazineden genç girişimcilere 6,25 milyar liralık kredi desteği
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, EBRD ile işbirliği yapılarak hazırlanan Genç Girişimcilere Yönelik Yeni Destek Paketi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Ekonomi programı çerçevesinde girişimcilerin desteklenmesi yönündeki çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Şimşek, genç girişimcilerin uygun şartlarda finansmana erişim imkanlarını artırmak amacıyla Hazine destekli kefalet sistemini etkin kullandıklarını aktardı.

        35 YAŞINDAN KÜÇÜKLER YARARLANACAK

        Şimşek, bu çerçevede, EBRD tarafından bankalara sağlanacak kredi kaynağı kapsamında Bakanlıkça teminat desteği sağlanacağını bildirerek, "EBRD ile yapılan işbirliğiyle, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla sağlanacak 5 milyar lira teminat karşılığı 6,25 milyar lira kredi imkanıyla genç girişimcilerimiz desteklenecek. Bu destek aracılığıyla gençlerin, başarılı işletmeler kurmaları, bu işletmeleri büyütmeleri için gerekli kaynak ile danışmanlık ve eğitim imkanlarına ulaşmaları amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

        Destek paketiyle yararlanıcı başına teminat üst limitinin 85 milyon lira, teminat oranının da yüzde 80 olarak uygulanacağını aktaran Şimşek, "Destek paketinden, belirli koşulları sağlayan 35 yaşından küçük sahibi ve/veya yöneticisi olan şirketler yararlanabilecektir" diye konuştu.

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