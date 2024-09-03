Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.030,53 %-0,79
        DOLAR 33,9994 %0,32
        EURO 37,6327 %0,23
        GRAM ALTIN 2.713,71 %-0,33
        FAİZ 41,94 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 30,68 %-1,43
        BITCOIN 58.263,00 %-1,26
        GBP/TRY 44,6530 %0,12
        EUR/USD 1,1056 %-0,14
        BRENT 74,40 %-4,02
        ÇEYREK ALTIN 4.436,32 %-0,34
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşiyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşiyor

        Enflasyon verileriyle ilgili açıklamada bulunan Bakan Şimşek "Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 11:51 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dezenflasyon belirginleşiyor"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

        "Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti. Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti.

        Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu. Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikâr.

        Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor
        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara’ya geliyor
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        Flake Türkiye'ye veda etti
        Flake Türkiye'ye veda etti
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        İstanbul'da lüks sitede tekel bayi cinayeti: Komşusuna kurşun yağdırdı
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Teğmen gururu
        Teğmen gururu
        Tılsımlı tablet toprak altından çıkarıldı!
        Tılsımlı tablet toprak altından çıkarıldı!
        Pazarı elektrikliler kurtardı
        Pazarı elektrikliler kurtardı
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Joao Mario'nun geliş saati belli oldu
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        MİT'ten MOSSAD'ın kasasına operasyon
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        Putin ilk kez UCM üyesi bir ülkede
        "İyi ki benimsin"
        "İyi ki benimsin"
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da!
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        Volkswagen tarihinde ilk kez Almanya'da fabrika kapatabilir
        Habertürk Anasayfa