TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

"ÖDEMELER 44 MİLYARI AŞMIŞ DURUMDA"

Bakan Selçuk konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Kovid 19 tedavisinde kullanılan bütün ilaçları geri ödeme listesine aldık. Genel Sağlık Sigortası kapsamında yaptığımız ödemeler 44 milyarı aşmış durumda. Bu batan bir SGK ile değil işleyen bir SGK ile yapılıyor...

"İŞKUR aracılığı ile son 18 senede 3 milyon gencimiz olmak üzere özel sektörde toplam 9,5 milyon işe yerleştirmeye aracılık ettik" diyen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle:

"18 SENEDE TOPLAM 9,5 MİLYON İŞE GİRDİ"

2020 yılı itibariyle işçi ve memur sendikalaşma oranı toplamda %21,73 seviyesine yükselmiştir.Tam 2 kat artan üye sayılarıyla, milyondan 1,9 milyon üyeye ulaşmış bir işci sendikacılığından1,3 milyondan 2,6 milyona ulaşmış bir memur sendikacılığından

bahsediyoruz.

İŞKUR aracılığı ile son 18 senede 3 milyon gencimiz olmak üzere özel sektörde toplam 9,5 milyon işe yerleştirmeye aracılık ettik.Aktif işgücü programlara aktardığımız kaynak miktarı 11 milyar TL'yi aşmış durumda. İşbaşı Eğitim Programlarımıza katılanlarının %75’i halen istihdamda olması programın istihdama destek konusundaki etkinliğini göstermektedir.

Bu sene kişi başına 65 bin TL ye çıkardığımız ve şimdiye değin toplamda 100 milyon kaynak aktardığımız engelli hibe desteğini e-devlete taşıyarak, yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.