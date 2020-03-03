03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakan Selçuk, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile birçok iyileştirme yapıldığını duyurdu.
Bakan Selçuk, son bir yıl içinde Sağlık Uygulama Tebliği’nde tedavi giderlerine 8 milyar lira, ilaçlara 3 milyar lira, 1663 tıbbi cihaz ve malzeme fiyatına 731 milyon lira olmak üzere toplamda 11 Milyar 731 milyon lira iyileştirme yapılarak daha etkin ve verimli sağlık hizmeti sunulmasını hedeflediklerini açıkladı.
Türkiye’nin Genel Sağlık Sigortası kapsamında dünyanın en kapsamlı paketine sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, “SUT’da yaptığımız artış ile kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık sistemini destekliyoruz.” dedi. Bakan Selçuk, yeni düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık hizmetleri için ödeyeceği tutarların miktarının artırıldığına vurgu yaptı.
Bu kapsamda, 9.074 işlem fiyatına;
- Ayakta muayene ücretleri kapsamında, üniversite ve eğitim araştırma hastaneleri için yüzde 30, diğer sağlık sunucuları için yüzde 10,
- Laboratuvar işlemleri, radyolojik görüntüleme tetkikleri, nükleer tıp işlemleri, kan bileşenleri, cerrahi işlemler, fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri, diyaliz tedavileri, hiperbarik oksijen tedavileri, yoğun bakım tedavilerinin de yer aldığı tüm işlem kodlarına yüzde 10 ila yüzde 25,
- Diş hekimi muayene ücretleri ile diş tedavi işlemlerine yüzde 30 artış sağlandı.
Kanser cerrahisi başta olmak üzere özellikli işlemlerde yüzde 10, yoğun bakım işlemlerinde ise yüzde 20 ilave artış yapıldı.
İlave ücret alınmayacak 421 işlem için enflasyonun da üzerinde bir oranla yüzde 20 artışa gidildi.
Bakan Selçuk, “SUT’da yer alan tüm işlemlerin fiyatında 2008’den beri ilk kez yaptığımız kapsamlı artışla 8 milyar lira iyileştirme sağladık. Sağlık hizmetleri için ödenen fiyatların artırılması, vatandaşlarımızın daha kaliteli bir sağlık hizmetine erişiminin yanı sıra sağlık hizmetini sunan sağlık tesisleri için de sağlık hizmeti sunumunun sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.
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