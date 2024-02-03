REKLAM advertisement1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tüm deprem bölgelerinde inşaatları bitirip konutları teslim etmek için yoğun çalıştıklarını ifade etti.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde, deprem felaketinden sonra Hatay'ın küllerinden yeniden doğduğunu söyledi.

"Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz" Haberi Görüntüle

Hatay'ın Mustafa Kemal Atatürk için önemini anlatan ve bundan sonra da kentin 85 milyonun olduğunu ifade eden Özhaseki, "Her birinizin hakkını verinceye kadar, evlerinize oturup 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar buradan gitmeyeceğimizi bir kere unutmayın, bilin bunu kardeşlerim. Büyük bir felaket yaşadık, 2 tane, dokuz saat arayla şiddetli ve uzun süren bir deprem, kolay değil." diye konuştu.

REKLAM

Özhaseki, depremlerin çok sayıda ilde hissedildiğini anlatarak, "Toprağa verdiklerimizi artık söyleyemiyoruz, onun acısını ölçecek bir alet daha dünyada icat olmadı." dedi.

Ölenlere Allah'tan rahmet dileyen Özhaseki, geride kalanlar için de devlet olarak imkanları neyse hepsini seferber ettiklerini dile getirdi.

Deprem sonrası afet konutları için işe başlama tarafında gayret ettiklerinin altını çizen Özhaseki, şunları söyledi:

"Belki o günlerde hatırlarsınız, 'Bu kadar niye acele ediyorsunuz, daha artçılar devam ediyor, bunlar binaları etkiler ve siz yeniden yıkılacak binalar mı yapıyorsunuz?' gibi eleştirilere hiç aldırış etmedik. Bizim için önemli olan bilim adamlarının dedikleri, bilimin bildikleri ve söyledikleri, dışarıda söylenen, muhalefet olsun diye edilen lafların bizim nazarımızda hiçbir anlamı yok. Biz doğruların peşindeyiz ve o günden itibaren tüm deprem bölgelerinde 200 binden fazla konutu yapmak için inşaatlara başladık. Şu anda 50 bin kadar da çelikten köy evlerimizi yapmaya başladık."

REKLAM

Özhaseki, bugün konutların kura töreninde olduklarını hatırlatarak, 2 ay içinde 75 bin sayısına ulaşacaklarını söyledi.

Mayıs ayından itibaren her ay 15-20 bin olmak üzere sene sonuna kadar evleri teslim edeceklerini duyuran Özhaseki, "Onlar güvenli evlerinde oturdukça, onlar 'sizden Allah razı olsun' diye dua ettikçe, bizler şevkle yeniden koşmaya da devam edeceğiz." dedi.

Rezerv alanlarda yerleri tespit ederek inşaatlara başladıklarını kaydeden Özhaseki, bir taraftan da şehrin merkezinde, en uygun yerlerde inşaatları yapabilmek adına rezerv konut alanlarını ilan ettiklerini söyledi.

Buralarda zemin etütlerini en doğru şekilde hesapladıklarını anlatan Özhaseki, zemine kazık çakarak zeminin üzerine 4 katı geçmemek üzere inşaatları yaptıklarını ifade etti.

İnşaatları bir sene içinde teslim etmek üzere Türkiye'nin en güçlü müteahhitlerini çağırıp, taahhüt alıp, sözleşme imzalayıp işe başlattıklarını aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

REKLAM

"Sizler de zaten bu olanları bitenleri takip ediyorsunuz, görüyorsunuz, bunların şahidisiniz. Allah izin verirse çok kısa süre içerisinde gerek Hatay'ımızda gerek Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da bütün depremzede kardeşlerimizin evlerini bu şekilde teslim edeceğiz. Bir taraftan şehirlerimizin merkezlerinin biz inşa ediyoruz. Valilik çevresindeki, eski meclis binası çevresindeki binaları, binlerce binayı biz yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de madem böyle bir felaketle karşılaştık, madem böyle bir büyük yıkım var biz buralarda doğru bir planlamayla Hatay'ın kendine has özgün mimarisini uygulayarak, şehirlerimizin meydanlarını ve ona açılan caddeleri de yapalım. Doğru bir planlamayla Hatay geleceğe taşınsın diye de bir karar aldık. Halihazırda mevcutta bıraktığımız takdirde karşımızda nasıl bir manzara çıkacağını doğrusu kestiremediğimiz için yapıyoruz. Bu bizim yükümüzü artırıyor. Olsun, yükümüz artsın, biz bunların altından kalkarız."

"DEVLETİN NE KADAR İMKANI VARSA SİZLER İÇİN SEFERBER EDİYORUZ"

Bir taraftan köylerde çelik evler yapmaya devam ettiklerini, bir taraftan da yerinde dönüştürmek isteyenlere kolaylık olsun diye paket hazırladıklarını belirten Özhaseki, "Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir fert, bir kardeşiniz olarak 30 yıldır belediye başkanlığı ve bu makamda bulunan, bakanlık yapan bir kardeşiniz olarak şunu açıklıkla ifade ediyorum; ne kadar bilgimiz, birikimimiz varsa, bu devletin ne kadar imkanı varsa emin olun sizler için seferber ediyoruz, hiç endişeniz olmasın bundan. Elimizden geleni yapıyoruz ve sizler evinize oturuncaya kadar bize rahat olmayacak." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, rezerv alanlarla ilgili şunları kaydetti:

"Sizlerden sadece bir tek ricam var. Bazı yerleri rezerv alan ilan ettiğimizde vatandaşı gelip tahrik edip, 'Sizin malınıza çöküyorlar, buna itiraz edin, gidin mahkemelere' diyen sonra da orada iş yapmamızı engellemeye çalışan gruplar var. Ne olur bunları dinlemeyin, devlet kimsenin malına çökmez, devlet kimsenin evini elinden almaz. Ne yapacak alıp da evi devlet? Bizim yasa olarak o bölgelerde iş yapabilmemizin tek yolu; rezerv alan ilan etmek, sonra da gelip evler yapmak, sonra da orada yıkılan ev kiminse o mahallede kim oturuyorsa o alanda kimin hakkı varsa bunu kendisine teslim etmek. Bizim amacımız bu, bunun için yapıyoruz, bundan hiç endişeniz olmasın."

Özhaseki, Hatay'da 2016-2017 yılında, Emek-Aksaray Mahallesi'nde dönüşüm yapacakları zaman nasıl engellendiğine dair yaşadığı bir durumu örnekle anlattı.

Devlete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a herkesin güvenmesini isteyen Özhaseki, "10 gün sonra yine buradayım. O şantiyelerin başında olacağım, inşaatları takip edeceğim. Sizler evinize oturuncaya kadar ve bizlere dönüp hakkınızı helal edinceye kadar buradayız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.